Чотири мобілізаційні черги, хто з військовозобов'язаних належить до якої з черг

Українські військовослужбовці. Фото: "Новинарня"

Законодавство про мобілізацію ділить усіх військовозобов’язаних громадян на чотири черги. Перші дві — це оперативний резерв, далі йде мобілізаційний резерв, а четверта черга — це громадяни, які ніколи не служили і не навчалися на військовій кафедрі.

Про це повідомляє Українська асоціація правників.

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Чотири черги мобілізації

Усі військовозобов’язані в Україні діляться на чотири мобілізаційні черги.

Перші дві черги — це оперативний резерв, який призивається першим.

Перша черга оперативного резерву — це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією із хвиль мобілізації.

Друга черга — військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний та громадський резерв

Третя черга має умовну назву "мобілізаційний резерв".

Це військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів як офіцери запасу та не призивалися під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Остання, четверта черга — це громадський резерв. Сюди входять усі інші громадяни, які не мають вікових і фізичних обмежень на призив на військову службу і можуть бути залучені для комплектування Збройних сил та інших військових формувань винятково в особливий період.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська.

Додамо, юристи пояснили, кого з чоловіків віком до 25 років можуть мобілізувати, та назвали чотири випадки.