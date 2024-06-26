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До підрозділу подаються лише 20% чоловіків — Михайлова оцінила можливість жіночої мобілізації

26 червня 2024 14:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Жіноча мобілізація в Україні — коментар військової волонтерки Аліни Михайлової
Керівниця медичної служби "УЛЬФ" першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова. Фото: власний архів офіцерки
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова в інтерв'ю розповіла, що, на її думку, жіночої мобілізації в Україні не буде через політичні причини. Вона також зазначила, що до її підрозділу анкети подають лише 20% чоловіків.

Про це розповіла керівниця медичної служби "УЛЬФ" першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова в інтерв'ю Маші Єфросиніній в проєкті "Екзамен. Нова реальність" у вівторок, 25 червня.

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Яка вірогідність жіночої мобілізації в Україні

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію в Україні, згідно з яким, зокрема, всі чоловіки, а також жінки-медики та фармацевти, які перебувають на військовому обліку, мають оновити військово-облікові дані в ТЦК. На думку офіцерки ЗСУ, жіночої мобілізації в Україні не буде, адже це велике політичне рішення.

"Я думаю, що ні. І не тому, що в цьому немає потреби, а тому що це велике політичне рішення. Як, власне, політичним рішенням є проголошення всезагальної мобілізації. І ми до цього не приходимо прямо і не говоримо про це в лоб. А приходимо до цього через закони. А мобілізувати жінок в цьому є потреба. Проте я майже впевнена, що цього не буде виключно тому, що воно не дуже гарно лежить в сьогоднішній повістці. Політичній зокрема", — зазначила Михайлова.

Вона додала, що їхній батальйон зараз активно проводить рекрутинг, і багато жінок віком від 20 до 35 років подають заявки на вступ. Офіцерка підкреслила, що це стосується не лише медичних професій, а й інших спеціальностей.

"Подавалося дуже багато дівчат і на штурмові посади. Але і, наприклад, діловоди, логісти. Бо хтось думає, що жінка може бути або медиком, або діловодом. У нас є дуже багато відкритих посад логістів. Це ті люди, які забезпечують можливість батальйону існувати, що на бойових позиціях, що будь-де. Це все логістика, її треба контролювати, вміти правильно підходити до певних процесів у Збройних силах. Ми намагаємось долучити новий погляд, і дівчата подаються", — сказала військова.

На запитання щодо різниці із чоловічою активністю щодо мобілізації, Михайлова зауважила, що до її підрозділу на сьогодні поступає лише 20% анкет від чоловіків.

Нагадаємо, українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік. У бойових частинах громадянки теж можуть служити, але тільки на добровільній основі.

Раніше ми писали, що законодавство про мобілізацію ділить усіх військовозобов’язаних громадян на чотири черги. Перші дві — це оперативний резерв, далі йде мобілізаційний резерв, а четверта черга — це громадяни, які ніколи не служили і не навчалися на військовій кафедрі.

війна
ЗСУ
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мобілізація
війна в Україні
Рекрутинг
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