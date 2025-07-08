Курс "Основи національного спротиву" замінить БЗВП для студентів — у Міносвіти розкрили деталі

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

У безпечній області України вже відкрилися спеціальні навчальні полігони, на яких студенти зможуть пройти практичні заняття в межах нової дисципліни — "Основи національного спротиву". Умови проживання на нових навчальних базах відповідають рівню "четвертизіркових хостелів".

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в ефірі "Радіо Хартія".

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За словами Лісового, умови проживання на нових навчальних базах відповідають рівню "четвертизіркових хостелів", аби не налякати молодь та поступово заглиблювати її у "бомж-стайл".

"Є принаймні одна область, де полігони вже створені. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України. Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють, — сказав Лісовий.

Що передбачає нова навчальна дисципліна?

Курс "Основи національного спротиву" кардинально відрізняється від класичної БЗВП. Він не передбачає військової присяги, присвоєння військово-облікової спеціальності чи мобілізаційної підготовки. Основна мета — формування базових навичок безпеки у цивільному контексті.

Програма охоплює такі теми:

домедична допомога;

поведінка в умовах надзвичайних ситуацій;

цифрова безпека;

орієнтування в сучасних загрозах і кризових умовах.

Практичний компонент включає короткострокові виїзди на навчальні полігони, де студенти зможуть ознайомитися з базовими елементами польової підготовки, зокрема — поводження зі зброєю.

Курс з'явиться у закладах вищої освіти з 1 вересня 2025 року в разі внесення змін до законодавства.

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