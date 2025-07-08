Курс "Основи національного спротиву" замінить БЗВП для студентів — у Міносвіти розкрили деталі

Військова підготовка студентів — Лісовий розповів про полігони
У безпечній області України вже відкрилися спеціальні навчальні полігони, на яких студенти зможуть пройти практичні заняття в межах нової дисципліни — "Основи національного спротиву". Умови проживання на нових навчальних базах відповідають рівню "четвертизіркових хостелів".
Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в ефірі "Радіо Хартія".
Полігони для студентів
За словами Лісового, умови проживання на нових навчальних базах відповідають рівню "четвертизіркових хостелів", аби не налякати молодь та поступово заглиблювати її у "бомж-стайл".
"Є принаймні одна область, де полігони вже створені. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України. Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють, — сказав Лісовий.
Що передбачає нова навчальна дисципліна?
Курс "Основи національного спротиву" кардинально відрізняється від класичної БЗВП. Він не передбачає військової присяги, присвоєння військово-облікової спеціальності чи мобілізаційної підготовки. Основна мета — формування базових навичок безпеки у цивільному контексті.
Програма охоплює такі теми:
- домедична допомога;
- поведінка в умовах надзвичайних ситуацій;
- цифрова безпека;
- орієнтування в сучасних загрозах і кризових умовах.
Практичний компонент включає короткострокові виїзди на навчальні полігони, де студенти зможуть ознайомитися з базовими елементами польової підготовки, зокрема — поводження зі зброєю.
Курс з'явиться у закладах вищої освіти з 1 вересня 2025 року в разі внесення змін до законодавства.
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