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Головна Штаб Військова підготовка студентів — Лісовий розповів про полігони

Військова підготовка студентів — Лісовий розповів про полігони

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 17:46
Курс "Основи національного спротиву" замінить БЗВП для студентів — у Міносвіти розкрили деталі
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

У безпечній області України вже відкрилися спеціальні навчальні полігони, на яких студенти зможуть пройти практичні заняття в межах нової дисципліни — "Основи національного спротиву". Умови проживання на нових навчальних базах відповідають рівню "четвертизіркових хостелів".

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в ефірі "Радіо Хартія".

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За словами Лісового, умови проживання на нових навчальних базах відповідають рівню "четвертизіркових хостелів", аби не налякати молодь та поступово заглиблювати її у "бомж-стайл".

"Є принаймні одна область, де полігони вже створені. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України. Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють, — сказав Лісовий.

Що передбачає нова навчальна дисципліна?

Курс "Основи національного спротиву" кардинально відрізняється від класичної БЗВП. Він не передбачає військової присяги, присвоєння військово-облікової спеціальності чи мобілізаційної підготовки. Основна мета — формування базових навичок безпеки у цивільному контексті.

Програма охоплює такі теми:

  • домедична допомога;
  • поведінка в умовах надзвичайних ситуацій;
  • цифрова безпека;
  • орієнтування в сучасних загрозах і кризових умовах.

Практичний компонент включає короткострокові виїзди на навчальні полігони, де студенти зможуть ознайомитися з базовими елементами польової підготовки, зокрема — поводження зі зброєю.

Курс з'явиться у закладах вищої освіти з 1 вересня 2025 року в разі внесення змін до законодавства.

Раніше ми писали про те, хто може бути звільнений від проходження БЗВП.

Також ми розповідали про особливість БЗВП новобранців 18-24 років.

студенти Оксен Лісовий Міносвіти військова підготовка БЗВП
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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