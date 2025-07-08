Курс "Основы национального сопротивления" заменит БЗВП для студентов - в Минобразования раскрыли детали

Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

В безопасной области Украины уже открылись специальные учебные полигоны, на которых студенты смогут пройти практические занятия в рамках новой дисциплины — "Основы национального сопротивления". Условия проживания на новых учебных базах соответствуют уровню "четырехзвездочных хостелов".

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире "Радио Хартия".

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По словам Лисового, условия проживания на новых учебных базах соответствуют уровню "четырехзвездочных хостелов", чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в "бомж-стайл".

"Есть по крайней мере одна область, где полигоны уже созданы. Она достаточно безопасна и готова принимать молодежь со всей Украины. Они открыты уже сейчас, они уже работают, — сказал Лисовой.

Что предусматривает новая учебная дисциплина?

Курс "Основы национального сопротивления" кардинально отличается от классической БОВП. Он не предусматривает военной присяги, присвоения военно-учетной специальности или мобилизационной подготовки. Основная цель — формирование базовых навыков безопасности в гражданском контексте.

Программа охватывает следующие темы:

домедицинская помощь;

поведение в условиях чрезвычайных ситуаций;

цифровая безопасность;

ориентирование в современных угрозах и кризисных условиях.

Практический компонент включает краткосрочные выезды на учебные полигоны, где студенты смогут ознакомиться с базовыми элементами полевой подготовки, в частности — обращение с оружием.

Курс появится в учреждениях высшего образования с 1 сентября 2025 года в случае внесения изменений в законодательство.

Ранее мы писали о том, кто может быть освобожден от прохождения БОВП.

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