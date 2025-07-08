Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Военная подготовка студентов — Лисовой рассказал о полигонах

Военная подготовка студентов — Лисовой рассказал о полигонах

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 17:46
Курс "Основы национального сопротивления" заменит БЗВП для студентов - в Минобразования раскрыли детали
Министр образования и науки Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

В безопасной области Украины уже открылись специальные учебные полигоны, на которых студенты смогут пройти практические занятия в рамках новой дисциплины — "Основы национального сопротивления". Условия проживания на новых учебных базах соответствуют уровню "четырехзвездочных хостелов".

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в эфире "Радио Хартия".

Реклама
Читайте также:

Полигоны для студентов

По словам Лисового, условия проживания на новых учебных базах соответствуют уровню "четырехзвездочных хостелов", чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в "бомж-стайл".

"Есть по крайней мере одна область, где полигоны уже созданы. Она достаточно безопасна и готова принимать молодежь со всей Украины. Они открыты уже сейчас, они уже работают, — сказал Лисовой.

Что предусматривает новая учебная дисциплина?

Курс "Основы национального сопротивления" кардинально отличается от классической БОВП. Он не предусматривает военной присяги, присвоения военно-учетной специальности или мобилизационной подготовки. Основная цель — формирование базовых навыков безопасности в гражданском контексте.

Программа охватывает следующие темы:

  • домедицинская помощь;
  • поведение в условиях чрезвычайных ситуаций;
  • цифровая безопасность;
  • ориентирование в современных угрозах и кризисных условиях.

Практический компонент включает краткосрочные выезды на учебные полигоны, где студенты смогут ознакомиться с базовыми элементами полевой подготовки, в частности — обращение с оружием.

Курс появится в учреждениях высшего образования с 1 сентября 2025 года в случае внесения изменений в законодательство.

Ранее мы писали о том, кто может быть освобожден от прохождения БОВП.

Также мы рассказывали об особенностях БОВП новобранцев 18-24 лет.

студенты Оксен Лисовый Минобразования военная подготовка БОВП
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации