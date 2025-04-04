Контракт 18-24 із ЗСУ — як проходить БЗВП для новобранців пояснила офіцер

Тренування на полігоні. Фото ілюстративне: НГУ

Базова загальна військова підготовка (БЗВП) для новобранців віком 18-24 років триває 45 днів і включає тактичну медицину, вогневу та національно-патріотичну підготовку. Серед основних мотивацій молоді — чіткий строк служби (один рік), відстрочка від мобілізації та бажання захистити країну й замінити бійців, які вже тривалий час перебувають на передовій.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE повідомила офіцер Центру рекрутингу Алла Пунько.

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За словами Пунько, новобранець 18-24 років проходить всі етапи військово-лікарської комісії, психологічного відбору та формування особової справи. Далі рекрут підписує контракт із вибраною військовою частиною і направляється на базову підготовку, яка триває 45 днів. Усі витрати на матеріально-технічне забезпечення складають 200 тисяч гривень на кожного.

"Це посилена підготовка. На кожного рекрута виділяється 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення. Вивчають на базовій загальній військовій підготовці такі предмети, як тактична медицина, вогнева підготовка, національно-патріотична підготовка, РХБЗ, психологія, міжнародне право. Тобто йде комплексне навчання", — сказала військова.

Офіцер додала, що після базової підготовки йде фахова підготовка, яка триває мінімум 14 днів для стрільців-санітарів та до 30 днів для розвідників. Завершується цей етап адаптацією у підрозділі, де новобранці відпрацьовують спільні дії в малих тактичних групах для покращення взаємодії на фронт

Раніше чоловік розповів про власну мотивацію служити у лавах ЗСУ за "контрактом 18-24".

Також ми писали, що зросла кількість звернень до центрів рекрутингу ЗСУ від громадян.