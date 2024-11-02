Хто має право не проходити базову загальновійськову підготовку в Україні

Хто може бути звільнений від проходження БЗВП
Починаючи з вересня 2025 року для громадян України замість строкової служби буде запроваджено базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Проте є низка людей, які можуть бути звільнені від її проходження.
Про це пише сайт "Новини Pro".
Хто може не проходити БЗВП
Повідомляється, що від загальновійськової підготовки буде звільнено три категорії громадян. Зокрема:
- особи, який визнали непридатним за станом здоров'я до військової служби;
- чоловіки, які вже пройшли військову службу;
- а також ті люди, хто пройшов військову службу в іншій країні до того, як отримав громадянство України.
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський планує у грудні ухвалити рішення про нову модель базової військової підготовки. Нещодавно він провів нараду стосовно цього.
Також ми писали, що в Україні збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Наразі лише на базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України.
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