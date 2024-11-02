Хто має право не проходити базову загальновійськову підготовку в Україні

Мобілізовані чоловіки на БЗВП. Ілюстративне фото: Чернівецький обласний ТЦК та СП

Починаючи з вересня 2025 року для громадян України замість строкової служби буде запроваджено базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Проте є низка людей, які можуть бути звільнені від її проходження.

Про це пише сайт "Новини Pro".

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Повідомляється, що від загальновійськової підготовки буде звільнено три категорії громадян. Зокрема:

особи, який визнали непридатним за станом здоров'я до військової служби;

чоловіки, які вже пройшли військову службу;

а також ті люди, хто пройшов військову службу в іншій країні до того, як отримав громадянство України.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський планує у грудні ухвалити рішення про нову модель базової військової підготовки. Нещодавно він провів нараду стосовно цього.

Також ми писали, що в Україні збільшили тривалість базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Наразі лише на базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України.