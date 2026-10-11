Військовий художник Леонардо створює картини та мурали у ЗСУ

Художник Леонардо. Фото: зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла"

Військовослужбовець 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла" Леонардо поєднує військову службу з мистецтвом. Він малює картини, розписує приміщення та створює мурали, використовуючи свої вміння для підтримки побратимів. Історією бійця поділився його підрозділ до Дня художника, який в Україні відзначають у другу неділю жовтня.

Інформацію опубліковано на Facebook-сторінці полку "Аквіла", передає Новини.LIVE.

Реклама

Як військовий Леонардо прийшов до творчості

Леонардо служить у ЗСУ вже шість років. На початку повномасштабного вторгнення він займався супроводом боєприпасів, а у 2023 році за власним бажанням перейшов до штурмового підрозділу. Перший бойовий виїзд запам’ятався йому обстрілом на точці пересадки.

Згодом військовий брав участь у боях на Запорізькому напрямку під час контрнаступу, а пізніше служив у 125-й бригаді на Сумщині.

Військовий Леонардо. Фото: зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла"

Коли стан здоров’я вже не дозволяв виконувати попередні завдання, Леонардо приєднався до "Аквіли".

Читайте також:

Нині він служить у підрозділі протиповітряної оборони, який протидіє російським ударним безпілотникам, зокрема "Шахедам", "Ланцетам", "Герберам" і FPV-дронам.

До служби військовий мріяв стати відомим художником і розписував церкви. В армії він також почав робити татуювання побратимам.

Військовий Леонардо. Фото: зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла"

Малював навіть у бліндажах і посадках, іноді використовуючи генератор для живлення обладнання. Якщо починався обстріл, роботу доводилося переривати й ховатися в укритті, а після небезпеки — повертатися до незавершеного малюнка.

До створення картин Леонардо прийшов під час служби на Сумщині.

Військовий Леонардо. Фото: зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла"

Він вирішив малювати безпосередньо в умовах бойових дій, зокрема у бліндажі під обстрілами. Згодом військовий розписав спортзал, де тренуються його побратими: спочатку зобразив шеврони, а на іншій стіні створив об’ємну 3D-картину, покликану мотивувати бійців.

Військовий Леонардо. Фото: зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла"

Леонардо наголошує, що хоче зберігати пам’ять про події війни через мистецтво та надихати інших власною творчістю.

Військовий Леонардо. Фото: зенітний ракетно-артилерійський полк "Аквіла"

"Зараз твориться історія. Треба її передавати, щоб ніхто не забував. Треба це втілювати, і я далі малюватиму картини. Треба використовувати на користь все, що ти вмієш. Поки війна ще не закінчилася, треба боротися. Боротися, творити й надихати інших!" — сказав військовий.

Як повідомляли Новини.LIVE, оператори 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" долучилися до наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку в Донецькій області. Третій армійський корпус опублікував кадри ураження російських військових FPV-дронами, наголосивши, що це допомагає зменшувати небезпеку для українських піхотинців.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські захисники продовжують просуватися на Куп’янському напрямку Харківської області та відновлювати контроль над захопленими ділянками. Андрій Кривущенко також розповів про поточну обстановку на цій ділянці фронту й тактику російських військ.