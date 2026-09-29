ЗСУ звільнили понад 5 кв. км на Куп’янському напрямку

Андрій Кривущенко. Фото: Андрій Кривущенко/Facebook

Сили оборони України за останній час звільнили понад 5 квадратних кілометрів території в районі Куп’янська Харківської області. Андрій Кривущенко розповів про ситуацію на напрямку та дії російських військових.

Про це Кривущенко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація на Куп’янському напрямку

За словами Андрія Кривущенка, українські підрозділи продовжують підтримувати штурмові дії 23 окремого штурмового полку "Рух". Під час операцій у районі Куп’янська військовим вдалося повернути контроль над більш ніж 5 квадратними кілометрами української території.

Військовий зазначив, що російські сили намагаються протидіяти діям ЗСУ, зокрема використовують тактику маскування під цивільних.

"Тому, так, це правда, ворога по-чуть-чуть-чуть штовхуємо назад", — сказав Андрій Кривущенко.

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За словами військового, росіяни намагалися вивести свою групу, пересуваючись разом із цивільними.

Йшлося про дев’ятьох людей, серед яких були діти, літні люди та людина на милицях. Поруч із ними рухалися чоловіки призовного віку в цивільному одязі. Кривущенко зазначив, що серед цієї групи могли перебувати переодягнені російські військові.

Людей провели через Голубівку до газогону "Щебелинка — Острогозьк", після чого завели всередину труби. Вихід із газогону, за словами військового, розташований приблизно за 10 кілометрів, а маршрут проходить у темряві в напрямку лісу.

Кривущенко також припустив, що російські військові можуть використовувати окремі місця в трубі, щоб ненадовго виходити назовні та продовжувати рух.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про завершення третього етапу наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку в Донецькій області. Під час нього українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили повний контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Також Новини.LIVE писали про те, що українські військові знищили точки запуску дронів російського підрозділу "Рубікон", прорвали укріплення та взяли в полон близько 250 окупантів. За три етапи операції втрати РФ становлять 5 тисяч військових.