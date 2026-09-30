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Головна Штаб Третій армійський корпус показав роботу FPV дронів по окупантах

Третій армійський корпус показав роботу FPV дронів по окупантах

Ua ru
30 вересня 2026 11:36
Третій армійський корпус показав роботу дронів К-2 по окупантах
Військові. Фото: Третій армійський корпус

Третій армійський корпус Збройних сил України показав відео роботи операторів 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2" під час наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку в Донецькій області. На оприлюднених кадрах FPV-дрони атакують російську піхоту та завдають ударів по противнику за допомогою скидання боєприпасів.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

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Ураження окупантів fpv дронами
Знищення ворога за допомогою дронів. Скриншот: відео Третього армійського корпусу

FPV-дрони атакували російську піхоту

На відео, яке оприлюднили військові, видно роботу операторів безпілотників по російських військових. FPV-дрони знаходять цілі та скидають боєприпаси на противників.

У корпусі зазначили, що такі удари дозволяють зменшувати ризики для української піхоти під час бойових дій.

Влучання боєприпасу в російського військового
Ураження російського військового. Скриншот: відео Третього армійського корпусу

Що кажуть у Третьому корпусі

"Більше забаранених окупантів дронами — менше ризиків для нашої піхоти. Відео повітряної екзекуції — від операторів підрозділу!" — йдеться у повідомленні Третього армійського корпусу.

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Військові не уточнили, коли саме та на якій ділянці Лиманського напрямку були зняті ці кадри.

Операція "Вівальді"

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про завершення третього етапу наступальної операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Під час нього українські військові звільнили Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили повний контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Також Новини.LIVE писали про те, що у населених пунктах Нове та Катеринівка військові використали два заміновані радянські БТРи як безпілотні дрони-камікадзе, повністю знищивши російський вузол зв’язку та систему управління.

ЗСУ окупанти російські військові FPV-дрони Третій армійський корпус операція "Вівальді"
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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