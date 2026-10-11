Военный художник Леонардо создает картины и фрески в ВСУ

Художник Леонардо. Фото: зенитный ракетно-артиллерийский полк "Аквила"

Военнослужащий 1030-го зенитного ракетно-артиллерийского полка "Аквила" Леонардо совмещает военную службу с искусством. Он рисует картины, расписывает помещения и создает муралы, используя свои навыки для поддержки сослуживцев. Историей бойца поделилось его подразделение ко Дню художника, который в Украине отмечают во второе воскресенье октября.

Информация опубликована на Facebook-странице полка "Аквила", передает Новини.LIVE.

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Как военный Леонардо пришёл к творчеству

Леонардо служит в ВСУ уже шесть лет. В начале полномасштабного вторжения он занимался сопровождением боеприпасов, а в 2023 году по собственному желанию перешел в штурмовое подразделение. Первый боевой выезд запомнился ему обстрелом на точке пересадки.

Впоследствии военный участвовал в боях на Запорожском направлении во время контрнаступления, а позже служил в 125-й бригаде в Сумской области.

Военный Леонардо. Фото: зенитный ракетно-артиллерийский полк "Аквила"

Когда состояние здоровья уже не позволяло выполнять прежние задачи, Леонардо присоединился к "Аквиле".

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Сейчас он служит в подразделении противовоздушной обороны, которое противодействует российским ударным беспилотникам, в частности "Шахедам", "Ланцетам", "Герберам" и FPV-дронам.

До службы военный мечтал стать известным художником и расписывал церкви. В армии он также начал делать татуировки своим сослуживцам.

Военный Леонардо. Фото: зенитный ракетно-артиллерийский полк "Аквила"

Рисовал даже в блиндажах и укрытиях, иногда используя генератор для питания оборудования. Если начинался обстрел, работу приходилось прерывать и прятаться в укрытии, а после того, как опасность миновала, — возвращаться к незавершенному рисунку.

К созданию картин Леонардо пришел во время службы в Сумской области.

Военный Леонардо. Фото: зенитно-ракетно-артиллерийский полк "Аквила"

Он решил рисовать непосредственно в условиях боевых действий, в частности в блиндаже под обстрелами. Впоследствии военный расписал спортзал, где тренируются его сослуживцы: сначала изобразил шевроны, а на другой стене создал объёмную 3D-картину, призванную мотивировать бойцов.

Военный Леонардо. Фото: зенитный ракетно-артиллерийский полк "Аквила"

Леонардо подчеркивает, что хочет сохранять память о событиях войны через искусство и вдохновлять других своим творчеством.

Военный Леонардо. Фото: зенитно-ракетно-артиллерийский полк "Аквила"

"Сейчас творится история. Надо её передавать, чтобы никто не забывал. Надо воплощать это в жизнь, и я буду продолжать рисовать картины. Нужно использовать во благо всё, что ты умеешь. Пока война ещё не закончилась, нужно бороться. Бороться, творить и вдохновлять других!" — сказал военный.

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