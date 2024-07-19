Работа в "Азов" до 125 000 грн — бригада нуждается в уникальном специалисте

Взрывная должность в бригаде "Азов" — в каком уникальном специалисте нуждаются бойцы
Легендарная бригада спецназа "Азов" нуждается в саперах. Нужны специалисты со знаниями минно-взрывной сферы или инженерно-техническим образованием и желанием получить такой опыт. Платить обещают до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 13 июля.
Как устроиться сапером в армию
Азовцы приглашают на работу специалистов в инженерно-саперную роту и другие подразделения. В обязанности работников входит поиск и обезвреживание мин и снарядов, организация проходов во вражеских минно-взрывных зонах, ликвидация взрывоопасных предметов.
Подходят кандидаты на должность, которые имеют:
- знание минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание и готовность овладеть специальностью саперного дела;
- хорошую физическую форму;
- опыт прохождения военной службы.
Также будет преимуществом при трудоустройстве разрешение на выполнение минно-взрывных работ.
"Азов" предлагает следующие условия работы:
- официальная мобилизация до окончания военного положения или контракт;
- денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 гривен;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплату в размере 3300 грн/день.
Какие специалисты нужны бригаде "Азов"
Напомним, что "Азов" приглашает на работу психологов, работающих с бойцами, имеющими признаки боевых психических травм. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.
Также бригада ищет пожарных, которые не менее года работали на пожарной службе и принимали непосредственное участие в ликвидации пожаров. Будут платить до 125 тысяч гривен.
Добавим, что азовцам нужны абдоминальные, торакальные хирурги. Кандидаты на должность должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности. Обещают платить до 125 тысяч гривен.
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