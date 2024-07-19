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Взрывная должность в бригаде "Азов" — в каком уникальном специалисте нуждаются бойцы

19 июля 2024 03:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" до 125 000 грн — бригада нуждается в уникальном специалисте
Военная бригада спецназначения "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Легендарная бригада спецназа "Азов" нуждается в саперах. Нужны специалисты со знаниями минно-взрывной сферы или инженерно-техническим образованием и желанием получить такой опыт. Платить обещают до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 13 июля.

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Вакансия сапера в бригаде спецназа "Азов". Фото: скриншот

Как устроиться сапером в армию

Азовцы приглашают на работу специалистов в инженерно-саперную роту и другие подразделения. В обязанности работников входит поиск и обезвреживание мин и снарядов, организация проходов во вражеских минно-взрывных зонах, ликвидация взрывоопасных предметов.

Подходят кандидаты на должность, которые имеют:

  • знание минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и желание и готовность овладеть специальностью саперного дела;
  • хорошую физическую форму;
  • опыт прохождения военной службы.

Также будет преимуществом при трудоустройстве разрешение на выполнение минно-взрывных работ.

Что нужно, чтобы стать сапером
Украинские военнослужащие-саперы. Фото: platfor.ma

"Азов" предлагает следующие условия работы:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или контракт;
  • денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — 25 000-125 000 гривен;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплату в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты нужны бригаде "Азов"

Напомним, что "Азов" приглашает на работу психологов, работающих с бойцами, имеющими признаки боевых психических травм. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также бригада ищет пожарных, которые не менее года работали на пожарной службе и принимали непосредственное участие в ликвидации пожаров. Будут платить до 125 тысяч гривен.

Добавим, что азовцам нужны абдоминальные, торакальные хирурги. Кандидаты на должность должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности. Обещают платить до 125 тысяч гривен.

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