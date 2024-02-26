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Вакансії в "Азов" — полку потрібні зварювальники

26 лютого 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вакансії в "Азов" — полку потрібні зварювальники
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарний "Азов" шукає у свої ряди зварювальників. Серед вимог до майбутнього працівника — досвід роботи на відповідній посаді не менш як рік, також потрібно вміти працювати з різними видами (електро, газова, тощо), бути відповідальним та уважним до деталей і знати й розуміти технічні креслення та інструкції.

Вакансія Зварювальник в "Азові" з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.

Вакансія Зварювальник у полку "Азов" на сайті Work.ua
Вакансія Зварювальник у полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Що треба робити зварювальникам в "Азові"

Зварювальник в полку "Азов" займатиметься зварюванням металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій і проводитиме ремонтні роботи, зокрема заміну та посилення зварних з'єднань.

Також до його обов'язків входить контроль якості роботи, відповідність стандартам безпеки й виготовлення локальних металоконструкцій.

Своєю чергою азовці пропонують:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ — заробітна плата від 25 до 125 тис. грн;
  • можливість переведення для чинних військових з інших підрозділів;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Вакансії в полку "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" запрошує на роботу дизелістів. Працівники повинні знати конструкції автомобілів, мати досвід роботи на аналогічній посаді, а також бути уважним до деталей.

Також ми писали, що полк пропонує роботу електромонтерам. Шукають працівників з професійно-технічною освітою відповідного спрямування та з відповідальним ставленням до роботи.

ЗСУ
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військові
полк "Азов"
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