Вакансії в "Азов" — полку потрібні зварювальники
Легендарний "Азов" шукає у свої ряди зварювальників. Серед вимог до майбутнього працівника — досвід роботи на відповідній посаді не менш як рік, також потрібно вміти працювати з різними видами (електро, газова, тощо), бути відповідальним та уважним до деталей і знати й розуміти технічні креслення та інструкції.
Вакансія Зварювальник в "Азові" з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.
Що треба робити зварювальникам в "Азові"
Зварювальник в полку "Азов" займатиметься зварюванням металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій і проводитиме ремонтні роботи, зокрема заміну та посилення зварних з'єднань.
Також до його обов'язків входить контроль якості роботи, відповідність стандартам безпеки й виготовлення локальних металоконструкцій.
Своєю чергою азовці пропонують:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ — заробітна плата від 25 до 125 тис. грн;
- можливість переведення для чинних військових з інших підрозділів;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Вакансії в полку "Азов"
Нагадаємо, що "Азов" запрошує на роботу дизелістів. Працівники повинні знати конструкції автомобілів, мати досвід роботи на аналогічній посаді, а також бути уважним до деталей.
Також ми писали, що полк пропонує роботу електромонтерам. Шукають працівників з професійно-технічною освітою відповідного спрямування та з відповідальним ставленням до роботи.
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