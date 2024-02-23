Цивільні професії в "Азов" — полку потрібні дизелісти
Легендарний полк "Азов" запрошує на роботу дизелістів. Кандидат на посаду має знати конструкції автомобілів та його вузлів, мати досвід роботи на аналогічній посаді, а також бути уважним до деталей, знати основи техніки безпеки та орієнтуватися на результат.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.
Що потрібно робити дизелісту в "Азов"
Серед обов'язків кандидата на посаду дизеліста азовці вказали такі:
- регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
- ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
- технічне обслуговування;
- розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.
Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію чи можливість підписати контракт, змогу перевестись чинним військовим з інших підрозділів, високу заробітну плату 25-125 тис. грн, а за виконання обов'язків у зоні бойових дій нараховуватиметься доплата 3300 грн/день.
Які ще вакансії є в "Азов"
Нагадаємо, що полк пропонує роботу електромонтерам. Шукають працівників з професійно-технічною освітою відповідного спрямування та з відповідальним ставленням до роботи.
Також ми повідомляли, що "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовоза. Потрібен досвід роботи на відповідній посаді, водійське посвідчення, знання ПДР та готовність до роботи в зоні бойових дій.
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