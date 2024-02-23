Цивільні професії в "Азов" — полку потрібні дизелісти

Бійці з полку "Азов" на Михайлівській площі в Києві. Фото: azov.org.ua

Легендарний полк "Азов" запрошує на роботу дизелістів. Кандидат на посаду має знати конструкції автомобілів та його вузлів, мати досвід роботи на аналогічній посаді, а також бути уважним до деталей, знати основи техніки безпеки та орієнтуватися на результат.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.

Вакансія дизеліст в полку "Азов" на сайті Work.ua

Що потрібно робити дизелісту в "Азов"

Серед обов'язків кандидата на посаду дизеліста азовці вказали такі:

регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;

технічне обслуговування;

розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію чи можливість підписати контракт, змогу перевестись чинним військовим з інших підрозділів, високу заробітну плату 25-125 тис. грн, а за виконання обов'язків у зоні бойових дій нараховуватиметься доплата 3300 грн/день.

Які ще вакансії є в "Азов"

Нагадаємо, що полк пропонує роботу електромонтерам. Шукають працівників з професійно-технічною освітою відповідного спрямування та з відповідальним ставленням до роботи.

Також ми повідомляли, що "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовоза. Потрібен досвід роботи на відповідній посаді, водійське посвідчення, знання ПДР та готовність до роботи в зоні бойових дій.