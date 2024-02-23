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Цивільні професії в "Азов" — полку потрібні дизелісти

23 лютого 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Цивільні професії в "Азов" — полку потрібні дизелісти
Бійці з полку "Азов" на Михайлівській площі в Києві. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарний полк "Азов" запрошує на роботу дизелістів. Кандидат на посаду має знати   конструкції автомобілів та його вузлів, мати досвід роботи на аналогічній посаді, а також бути уважним до деталей, знати основи техніки безпеки та орієнтуватися на результат. 

Відповідна вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.

Вакансія дизеліст в полку "Азов" на сайті Work.ua
Вакансія дизеліст в полку "Азов" на сайті Work.ua

Що потрібно робити дизелісту в "Азов"

 Серед обов'язків кандидата на посаду дизеліста азовці вказали такі:

  • регулювання та ремонт паливної апаратури дизельних автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • ремонт дизельних двигунів автомобілів, сільськогосподарської техніки, а також спецтехніки;
  • технічне обслуговування;
  • розбирати, мити, чистити агрегати і складові одиниці паливної апаратури дизельних автомобілів.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію чи можливість підписати контракт, змогу перевестись чинним військовим з інших підрозділів, високу заробітну плату 25-125 тис. грн, а за виконання обов'язків у зоні бойових дій нараховуватиметься доплата 3300 грн/день.

Які ще вакансії є в "Азов"

Нагадаємо, що полк пропонує роботу електромонтерам. Шукають працівників з професійно-технічною освітою відповідного спрямування та з відповідальним ставленням до роботи.

Також ми повідомляли, що "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовоза. Потрібен досвід роботи на відповідній посаді, водійське посвідчення, знання ПДР та готовність до роботи в зоні бойових дій.

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