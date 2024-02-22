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Вакансії в "Азов" — полк запрошує на роботу електромонтера

22 лютого 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вакансії в "Азов" — полк запрошує на роботу електромонтера
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" пропонує роботу електромонтерам. Шукають працівників з професійно-технічною освітою відповідного спрямування та з відповідальним ставленням до роботи.

Ця вакансія з'явилася на сайті з пошуку роботи Work.ua у понеділок, 19 лютого.

Вакансія Електромонтер до полку "Азов" на сайті Work.ua
Вакансія Електромонтер до полку "Азов" на сайті Work.ua

Що потрібно робити електромонтерам в "Азові"

Майбутній працівник має ремонтувати та обслуговувати електрообладнання та електричних мереж, а також брати участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Серед вимог до електромонтера в бригаді азовці вказали такі:

  • група допуску до 1000 В;
  • професійно-технічна освіта відповідного спрямування;
  • д/р пов’язаний з обслуговуванням електроустаткування;
  • відповідальне ставлення до роботи.

Натомість полк "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, можливість військовим перевестись з інших підрозділів, оплату праці від 25 до 125 тис. грн, а в разі виконання обов'язків у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

"Ми очікуємо на вашу заявку та надіємося на співпрацю з вами!" — додали бійці.

Які ще є вакансії в"Азові"

Нагадаємо, що "Азов" запрошує на роботу водіїв бензовоза. Потрібен досвід роботи на відповідній посаді, водійське посвідчення, знання ПДР та готовність до роботи в зоні бойових дій.

Також ми повідомляли, що азовці шукають інструкторів з гуманітарної підготовки особового складу. Для кандидатів на посаду обов’язковими є вища гуманітарна освіта та досвід лекційної та виховної роботи у навчальних закладах.

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