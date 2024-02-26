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Вакансии в "Азов" — полку нужны сварщики

26 февраля 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вакансии в "Азов" — полку нужны сварщики
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарный "Азов" ищет в свои ряды сварщиков. Среди требований к будущему работнику — опыт работы на соответствующей должности не менее года, также нужно уметь работать с разными видами (электро, газовая и т.д.), быть ответственным и внимательным к деталям и знать и понимать технические чертежи и инструкции.

Вакансия Сварщик в "Азове" появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 19 февраля.

Вакансия Сварщик в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Сварщик в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Что нужно делать сварщикам в "Азове"

Сварщик в полку "Азов" будет заниматься сваркой металлических конструкций согласно требованиям технических чертежей и инструкций и проводить ремонтные работы, в том числе замену и усиление сварных соединений.

Также в его обязанности входит контроль качества работы, соответствие стандартам безопасности и изготовления локальных металлоконструкций.

В свою очередь азовцы предлагают:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • денежное довольствие согласно стандартам ВСУ — заработная плата от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможность перевода для действующих военных из других подразделений;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Вакансии в полку "Азов"

Напомним, что "Азов" приглашает на работу дизелистов. Работники должны знать конструкции автомобилей, иметь опыт работы в аналогичной должности, а также быть внимательным к деталям.

Также мы писали, что полк предлагает работу электромонтерам. Ищут работников с профессионально-техническим образованием соответствующего направления и с ответственным отношением к работе.

ВСУ
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военные
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