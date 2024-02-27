Вакансії в "Азов" — полк запрошує на роботу начальника складу

Боєць з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Полк "Азов" шукає начальника складу в батальйони та інші підрозділи. Майбутній працівник повинен бути готовим проходити службу у зоні бойових дій, мати високий рівень володіння MS Word, Excel та досвід роботи начальником складу, що буде перевагою.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 26 лютого.

Вакансія начальник складу в полку "Азов" на сайті Work.ua

Які обов'язки начальника складу в "Азові"

Серед обов'язків, які вказали азовці в описі вакансії, такі:

забезпечення якісного зберігання майна;

приймання та видача майна на склад та зі складу;

ведення складської документації.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, можливість перевестись військовим з інших підрозділів, оплату праці від 25 до 125 тис. грн і доплату в розмірі 3300 грн/день в разі виконання завдань в зоні проведення бойових дій.

"Якщо ви володієте необхідним досвідом та відповідаєте вимогам вакансії, будь ласка, надсилайте своє резюме або телефонуйте за номером. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та готові розглянути всіх кандидатів. Дякуємо!" — додали бійці.

Які ще вакансії є в "Азові"

Нагадаємо, що "Азов" шукає зварювальників. Серед вимог — досвід роботи на відповідній посаді не менш як рік, потрібно вміти працювати з різними видами (електро, газова тощо), знати й розуміти технічні креслення та інструкції.

Також ми писали, що полк запрошує на роботу дизелістів. Працівники повинні знати конструкції автомобілів, мати досвід роботи на аналогічній посаді, а також бути уважним до деталей.

Додамо, що азовці оприлюднили повний перелік вакансій у батальйонах та інших підрозділах. Серед них чимало цивільних. Таким чином на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери.