Вакансии в "Азов" — полк приглашает на работу начальника склада
Полк "Азов" ищет начальника склада в батальоны и другие подразделения. Будущий работник должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий, иметь высокий уровень владения MS Word, Excel и опыт работы начальником склада, что будет преимуществом.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 26 февраля.
Какие обязанности начальника склада в "Азове"
Среди обязанностей, указанных азовцами в описании вакансии, следующие:
- обеспечение качественного хранения имущества;
- прием и выдача имущества на склад и со склада;
- ведение складской документации.
"Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевестись военным из других подразделений, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн и доплату в размере 3300 грн/день в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий.
"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме или звоните по номеру. Мы с нетерпением ждем вашей заявки и готовы рассмотреть всех кандидатов. Спасибо!" — добавили бойцы.
Какие еще вакансии есть в "Азове"
Напомним, что "Азов" ищет сварщиков. Среди требований — опыт работы на соответствующей должности не менее года, нужно уметь работать с различными видами (электро, газовая и т.п.), знать и понимать технические чертежи и инструкции.
Также мы писали, что полк приглашает на работу дизелистов. Работники должны знать конструкции автомобилей, иметь опыт работы в аналогичной должности, а также быть внимательным к деталям.
Добавим, что азовцы обнародовали полный список вакансий в батальонах и других подразделениях. Среди них немало гражданских. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.
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