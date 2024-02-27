Вакансии в "Азов" — полк приглашает на работу начальника склада

Боец из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Полк "Азов" ищет начальника склада в батальоны и другие подразделения. Будущий работник должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий, иметь высокий уровень владения MS Word, Excel и опыт работы начальником склада, что будет преимуществом.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 26 февраля.

Вакансия начальник склада в полку "Азов" на сайте Work.ua

Какие обязанности начальника склада в "Азове"

Среди обязанностей, указанных азовцами в описании вакансии, следующие:

обеспечение качественного хранения имущества;

прием и выдача имущества на склад и со склада;

ведение складской документации.

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевестись военным из других подразделений, оплату труда от 25 до 125 тыс. грн и доплату в размере 3300 грн/день в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий.

"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме или звоните по номеру. Мы с нетерпением ждем вашей заявки и готовы рассмотреть всех кандидатов. Спасибо!" — добавили бойцы.

Какие еще вакансии есть в "Азове"

Напомним, что "Азов" ищет сварщиков. Среди требований — опыт работы на соответствующей должности не менее года, нужно уметь работать с различными видами (электро, газовая и т.п.), знать и понимать технические чертежи и инструкции.

Также мы писали, что полк приглашает на работу дизелистов. Работники должны знать конструкции автомобилей, иметь опыт работы в аналогичной должности, а также быть внимательным к деталям.

Добавим, что азовцы обнародовали полный список вакансий в батальонах и других подразделениях. Среди них немало гражданских. Таким образом, на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры.