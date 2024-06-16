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В Ужгороді артистів місцевого театру забрали до ТЦК

16 червня 2024 00:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Ужгороді артистів забрали до ТЦК
Працівники ТЦК спілкуються з українцем. Ілюстративне фото: АрміяInform
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Ужгороді до територіального центру комплектування та соціальної підтримки забрали артистів місцевого театру. Наразі установа закрита.

Відео дівчатами, які прийшли подивитися виставу і не застали на місці артистів, було поширене в Twitter.

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"Ми прийшли на виставу "Конотопська відьма", окультурюватись. Спізнилися на 10 хвилин, але тепер це не важливо", — розповіла одна з дівчат.

Вона також розповіла, що театр виявився закритим, тому що співробітники ТЦК забрали артистів. 

"Бог бачив, ми хотіли окультуритися. Ну нічого, ідемо далі", — пожартувала інша дівчина.

Раніше ми повідомляли, що у Мукачево 1 червня стався конфлікт між працівниками ТЦК та СП і кришнаїтами. Участь у ньому також взяв директор комунального підприємства Стрийської міської ради Андрій Шапошніков, який через два тижні записав відеозвернення з вибаченням перед військовими.

Також чималого розголосу набув конфлікт в Одеському районному ТЦК та СП. Проте ситуація не вичерпана, адже лікарка, що була присутня під час інциденту, розповіла свою версію подій.

Ужгород
ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
артисти

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