Скорочення повноважень ТЦК — у Міноборони відреагували

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Фото: УНІАН

У Міністерстві оборони України прокоментували ідею про скорочення та передачу деяких повноважень територіальних центрів комплектування. Там заявили, що пропозицію не ухвалили, однак обговорення тривають.

Про це Дмитро Лазуткін сказав в ефірі телемарафону у суботу, 15 червня.

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Скорочення повноважень ТЦК

"Поки що немає конкретного рішення, розмови тривають. Дійсно, зробити цей процес більш зрозумілим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, є доволі привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується", — зазначив Лазуткін.

За його словами, наразі немає іншої інформації про ймовірно скорочення повноважень ТЦК та передачі їх іншим органам.

Що передувало

Нагадаємо, що в Одесі трапився конфлікт між працівниками районного ТЦК та медиками швидкої допомоги. Лікарів затримали та силоміць утримували у центрі комплектування, допоки під ТЦК не утворився мітинг на підтримку лікарів. Крім того, згодом до сутички долучилися чоловіки в цивільному, які виявились членами Добровільних загонів сприяння поліції.

Натомість в обласному ТЦК вже відреагували на інцидент. Також з'явилися подробиці конфлікту з боку лікарів. Так, медик швидкої допомоги Богдан Величко розповів, що його колег утримували чотири години. Пізніше в Одеській екстренці запевнили, що конфлікт між сторонами було вичерпано та оцінку ситуації мають надати відповідні органи.

На інцидент також відреагували народні депутати Олексій Гончаренко та Артем Дмитрук. Крім того, щодо цієї події висловився й речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

Згодом заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що в його комітеті розглядають варіант передати функції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки цивільним органам. Це пов'язано з постійними скандалами, в які потрапляють працівники військкомату.