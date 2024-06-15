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Конфлікт між ТЦК та кришнаїтами у Мукачево — один із учасників записав відео вибачення

15 червня 2024 20:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Конфлікт між ТЦК та кришнаїтами у Мукачево — комунальник зі Стрия вибачився перед військовими
Директор комунального підприємства у Стриї Андрій Шапошніков взяв участь у конфлікті. Фото: скриншот із відео Supernova+
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Мукачево 1 червня стався конфлікт між працівниками ТЦК та СП і кришнаїтами. Участь у ньому також взяв директор комунального підприємства Стрийської міської ради Андрій Шапошніков, який через два тижні записав відеозвернення з вибаченням перед військовими.

Відео Андрій Шапошніков опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Конфлікт між ТЦК та кришнаїтами у Мукачево

У Мукачеві виник конфлікт між послідовниками Міжнародного товариства свідомості Крішни та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причетним до розбірок став директор комунального підприємства Стрийської міської ради та підприємець Андрій Шапошніков, який згодом вибачився перед військовими.

На початку червня у місцевих пабліках з'явилися відео, на яких працівники ТЦК намагалися вручити повістки кришнаїтам. Один із чоловіків у цивільному, який був у натовпі вірян, агресивно відреагував на дії військових.

Інцидент стався ще 1 червня, проте відео із роз'ясненням ситуації та вибаченнями Шапошніков записав лише через два тижні.

"Пішов звідси. Ти куди прийшов? Ці люди божі, ти куди прийшов? Ти кого хочеш забрати?" — кричав того дня Шапошніков.

Представники ТЦК викликали поліцію і все ж забрали декількох чоловіків для перевірки документів та уточнення даних.

У четвер, 13 червня, керівник комунального підприємства Стрийської міськради "Комфортний Стрий" та низки управляючих компаній на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, де вибачився перед військовими.

"Насамперед хочу вибачитись за свою ганебну поведінку, мені дуже соромно, що я так себе повів. Навіть якщо в б мені здавалось, що якісь слова або вчинки наших захисників некоректні, я мав з поваги до того, що ці люди щодня ризикують життям та здоровʼям, я мав проявити повагу, терпіння і бути ввічливим і культурним", — зазначив Шапошніков.

При цьому він не зміг пояснити свою агресивну реакцію, зазначивши, що, можливо, це у нього був "психоз", і назвав ситуацію "незрозумілою".

Нагадаємо, у Сараті Одеської області жительки помітили автомобілі правоохоронців та військовослужбовців, які їхали для проведення мобілізаційних заходів. Жінки просили показати відповідне розпорядження та особисті документи, а коли їх не отримали, стали на захист свого села.

Також чималого розголосу набув конфлікт в Одеському районному ТЦК та СП. Проте ситуація не вичерпана, адже лікарка, що була присутня під час інциденту, розповіла свою версію подій.

мобілізація
Мукачево
війна в Україні
війна
повістки
ТЦК та СП
релігія
конфлікт

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