В Ужгороде артистов забрали в ТЦК

Сотрудники ТЦК общаются с украинцем. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Ужгороде в территориальный центр комплектования и социальной поддержки забрали артистов местного театра. В настоящее время учреждение закрыто.

Видео девчонками, которые пришли посмотреть спектакль и не застали на месте артистов, было распространено в Twitter.

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В Ужгороде артистов, которые должны играть в театре, забрали в ТЦК.

Театр временно закрыт. pic.twitter.com/DM1CG7x35f — Синде или Или (@oUqXP4RXQRmPtlw) 15 Июн 2024

Артистов театра забрали в ТЦК и СП

"Мы пришли на спектакль "Конотопская ведьма", окультуриваться. Опоздали на 10 минут, но теперь это не важно", - рассказала одна из девушек.

Она также рассказала, что театр оказался закрытым, потому что сотрудники ТЦК забрали артистов.

"Бог видел, мы хотели окультуриться. Ну ничего, идем дальше", - пошутила другая девушка.

Ранее мы сообщали, что в Мукачево 1 июня произошел конфликт между работниками ТЦК и СП и кришнаитами. Участие в нем также принял директор коммунального предприятия Стрыйского городского совета Андрей Шапошников, который через две недели записал видеообращение с извинением перед военными.

Также немалую огласку получил конфликт в Одесском районном ТЦК и СП. Однако ситуация не исчерпана, ведь врач, присутствовавший во время инцидента, рассказал свою версию событий.