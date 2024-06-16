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В Ужгороде артистов местного театра забрали в ТЦК

16 июня 2024 00:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Ужгороде артистов забрали в ТЦК
Сотрудники ТЦК общаются с украинцем. Иллюстративное фото: АрмияInform
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Ужгороде в территориальный центр комплектования и социальной поддержки забрали артистов местного театра. В настоящее время учреждение закрыто.

Видео девчонками, которые пришли посмотреть спектакль и не застали на месте артистов, было распространено в Twitter.

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"Мы пришли на спектакль "Конотопская ведьма", окультуриваться. Опоздали на 10 минут, но теперь это не важно", - рассказала одна из девушек.

Она также рассказала, что театр оказался закрытым, потому что сотрудники ТЦК забрали артистов.

"Бог видел, мы хотели окультуриться. Ну ничего, идем дальше", - пошутила другая девушка.

Ранее мы сообщали, что в Мукачево 1 июня произошел конфликт между работниками ТЦК и СП и кришнаитами. Участие в нем также принял директор коммунального предприятия Стрыйского городского совета Андрей Шапошников, который через две недели записал видеообращение с извинением перед военными.

Также немалую огласку получил конфликт в Одесском районном ТЦК и СП. Однако ситуация не исчерпана, ведь врач, присутствовавший во время инцидента, рассказал свою версию событий.

Ужгород
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
артисты

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