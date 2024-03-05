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В украинцев будет ограничено время на обновление данных в ТЦК — нардеп рассказал детали

5 марта 2024 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В украинцев будет ограничено время на обновление данных в ТЦК — нардеп рассказал детали
Мужчина в военкомате. Иллюстративное фото: Запорожская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации и считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК разными способами. Однако у украинцев будет ограничено время на обновление информации в военкоматах.

Об этом сообщил нардеп, заместитель главы этого Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев во вторник, 5 марта.

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Обновление данных в ТЦК

По словам Чернева, обновить свои данные в ТЦК украинцы должны будут в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации.

"Сейчас рассматриваются три варианта подачи информации в территориальные центры комплектования: лично прийти и обновить данные, сделать это в ЦПАУ или зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК. Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления в силу закона будет обязанностью граждан, а не правом. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг", — отметил политик.

Для уклонистов от мобилизации правительство предлагает три варианта ограничений:

  • временный запрет на выезд за границу;
  • временное ограничение в праве управления транспортными средствами;
  • блокировка счетов в банках.

Однако Комитет идею блокировки счетов не поддерживает, ведь не считает ее реальной действенной нормой.

Чернев рассказал, что в Комитете ведется активная дискуссия по поводу вопроса демобилизации тех людей, которые отслужили 36 месяцев.

"Мы понимаем, что 36 месяцев в тылу и 36 месяцев на передовой очень сильно отличаются. Но чтобы принять какое-то решение, мы должны получить цифры от Генштаба и их понимание того, можно ли демобилизовать таких людей, не провалится ли фронт из-за этого. То есть мы должны опираться на конкретные цифры и ждем их от Генштаба", — подчеркнул он.

Напомним, в 2023 году сотрудники ТЦК вручали повестки украинцам не только у них дома, но и в таких местах, как блокпосты, спортивные залы и другие общественные места. Сейчас военнослужащие почти не вручают повестки по месту жительства.

Также в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Верховная Рада
украинцы
Украина
мобилизация
повестки
народные депутаты
ТЦК и СП

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