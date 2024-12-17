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В Україні змінили правила військового обліку та БЗВП для жінок

17 грудня 2024 10:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Жінок зобов'язують стати на облік — деталі військової підготовки
Підпис документів. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні усі жінки, які хочуть пройти базову загальну військову підготовку (БЗВП) мають обов'язково стати на військовий облік. Нардеп пояснив, чи це загрожує мобілізацією жінок надалі.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко.

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За його словами, всі жінки, які хочуть пройти базову загальну військову підготовку, повинні стати на військовий облік.

"Ті жінки, які хочуть пройти базові навчання поводження зі зброєю, тактичну медицину, вони всі мають стати на облік", — зазначив Федієнко.

Водночас депутат підкреслив, що після закінчення підготовки жінки, які не виявлять бажання продовжувати службу, будуть зняті з військового обліку.

Нагадаємо, в Україні розширили базову загальну військову підготовку, тож тривалість курсу збільшиться на 15 днів. 

Також юрист  пояснив кого з жінок можуть мобілізувати на військову службу. 

ЗСУ жінки військовий облік мобілізація БЗВП

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