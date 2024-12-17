Женщин обязывают встать на учет — детали военной подготовки

Подпись документов. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК и СП

В Украине все женщины, желающие пройти базовую общую военную подготовку (БОВП), должны обязательно стать на военный учет. Нардеп объяснил, угрожает ли это мобилизацией женщин в дальнейшем.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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БОВП для женщин и военный учет

По его словам, все женщины, желающие пройти базовую общую военную подготовку, должны стать на военный учет.

"Те женщины, которые хотят пройти базовые учения по обращению с оружием, тактическую медицину, они все должны стать на учет", — отметил Федиенко.

В то же время депутат подчеркнул, что после окончания подготовки женщины, которые не изъявят желания продолжать службу, будут сняты с военного учета.

Напомним, в Украине расширили базовую всеобщую военную подготовку, поэтому продолжительность курса увеличится на 15 дней.

Также юрист объяснил, кого из женщин могут мобилизовать на военную службу.