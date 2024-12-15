Термін базової загальної військової підготовки в Україні збільшено

Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Україні розширили базову загальну військову підготовку (БЗВП) для рекрутів Сухопутних військ ЗСУ. Тепер курс триватиме 45 днів замість 30.

Про це повідомляє Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

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Що змінилося

"У новому 45-денному курсі БЗВП для рекрутів Сухопутних військ розширено програму вогневої підготовки. Якщо раніше за 30 діб курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер — 31", — йдеться у повідомленні.

Крім того, завдяки оновленій програмі новобранці вивчають дії під час зіткнення з противником, зачистку траншей, а також ведуть стрільбу на коротких відстанях.

Для тренування українських бійців і виконання ними завдання, до вправ залучаються демо-групи, які імітують дії умовного противника.

"Додатково запроваджено курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2. Загальна кількість вправ зі зброєю зросла до 45", — резюмували у Сухопутних військах.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану в Україні до 7 лютого 2025 року. Відповідно і мобілізація триватиме так само, якщо не більше.

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