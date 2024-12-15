Термін базової загальної військової підготовки в Україні збільшено

В Україні збільшили термін БЗВП — що змінилося
В Україні розширили базову загальну військову підготовку (БЗВП) для рекрутів Сухопутних військ ЗСУ. Тепер курс триватиме 45 днів замість 30.
Про це повідомляє Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
Що змінилося
"У новому 45-денному курсі БЗВП для рекрутів Сухопутних військ розширено програму вогневої підготовки. Якщо раніше за 30 діб курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер — 31", — йдеться у повідомленні.
Крім того, завдяки оновленій програмі новобранці вивчають дії під час зіткнення з противником, зачистку траншей, а також ведуть стрільбу на коротких відстанях.
Для тренування українських бійців і виконання ними завдання, до вправ залучаються демо-групи, які імітують дії умовного противника.
"Додатково запроваджено курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2. Загальна кількість вправ зі зброєю зросла до 45", — резюмували у Сухопутних військах.
Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану в Україні до 7 лютого 2025 року. Відповідно і мобілізація триватиме так само, якщо не більше.
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