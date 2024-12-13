Мобілізація жінок в Україні — хто піде на фронт

Жінка-військова. Фото: Генштаб ЗСУ

Мобілізація жінок в Україні залишається добровільною. Однак у цьому питанні є певні нюанси.

Про це розповіла юристка Орися Швець у коментарі для Новини.LIVE.

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Хто має стати на військовий облік

З 18 травня 2023 року всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Однак це не означає автоматичної мобілізації. Облік є обов’язковою процедурою для визначення резерву, але рішення про залучення до служби ухвалюється лише за необхідності.

Чи можуть мобілізувати інших жінок

Мобілізація жінок з інших спеціальностей наразі є виключно добровільною. Жінки, які бажають пройти базову військову підготовку або долучитися до служби, можуть зробити це за власним бажанням.

Які ключові аспекти мобілізації жінок

Обов’язковий облік: стосується жінок із медичною та фармацевтичною освітою.

Добровільна мобілізація: жінки інших професій можуть долучатися до Збройних сил лише за власним бажанням.

Підготовка: базова військова підготовка також відбувається виключно на добровільній основі.

Чи треба вставати на облік жінкам без медичної освіти

Окрім того, міністерство оборони затвердило перелік спеціальностей та професій, які мають споріднення з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Таким чином, жінки, які мають такі спеціальності та професії, можуть за власним бажанням стати на облік військовозобов’язаних, проте вони мають бути придатними до військової служби за станом здоров'я та віком.

Чи можуть жінку, яка на обліку в ТЦК, мобілізувати на війну

Пункт 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" трактує, що жінки, які вже перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або бути залучені до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

Крім того, жінки, згідно із законодавством, виконують свій військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками: вони можуть підписати контракт на службу в ЗСУ, проходити військову службу чи у резерві, виконувати обов'язки в запасі та також виконувати правила військового обліку.

Нагадаємо, деяким жінкам на кордоні можуть відмовити у виїзді з України через мобілізацію та воєнний стан.

Також адвокат пояснив, як діяти, якщо у ТЦК відмовляють дати довідку про відстрочку.