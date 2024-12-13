Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Мобілізація жінок в Україні — кого це стосується насамперед arrow

Мобілізація жінок в Україні — кого це стосується насамперед

13 грудня 2024 20:00
Катерина Османська - Редактор
Мобілізація жінок в Україні — хто піде на фронт
Жінка-військова. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Мобілізація жінок в Україні залишається добровільною. Однак у цьому питанні є певні нюанси.

Про це розповіла юристка Орися Швець у коментарі для Новини.LIVE.  

Читайте також:

Хто має стати на військовий облік

З 18 травня 2023 року всі жінки, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Однак це не означає автоматичної мобілізації. Облік є обов’язковою процедурою для визначення резерву, але рішення про залучення до служби ухвалюється лише за необхідності.  

Чи можуть мобілізувати інших жінок

Мобілізація жінок з інших спеціальностей наразі є виключно добровільною. Жінки, які бажають пройти базову військову підготовку або долучитися до служби, можуть зробити це за власним бажанням.  

Які ключові аспекти мобілізації жінок

  • Обов’язковий облік: стосується жінок із медичною та фармацевтичною освітою.  
  • Добровільна мобілізація: жінки інших професій можуть долучатися до Збройних сил лише за власним бажанням.
  • Підготовка: базова військова підготовка також відбувається виключно на добровільній основі.  

Чи треба вставати на облік жінкам без медичної освіти

Окрім того, міністерство оборони затвердило перелік спеціальностей та професій, які мають споріднення з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Таким чином, жінки, які мають такі спеціальності та професії, можуть за власним бажанням стати на облік військовозобов’язаних, проте вони мають бути придатними до військової служби за станом здоров'я та віком. 

Чи можуть жінку, яка на обліку в ТЦК, мобілізувати на війну

Пункт 12 статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" трактує, що жінки, які вже перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або бути залучені до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

Крім того, жінки, згідно із законодавством, виконують свій військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками: вони можуть підписати контракт на службу в ЗСУ, проходити військову службу чи у резерві, виконувати обов'язки в запасі та також виконувати правила військового обліку. 

Нагадаємо, деяким жінкам на кордоні можуть відмовити у виїзді з України через мобілізацію та воєнний стан.

Також адвокат пояснив, як діяти, якщо у ТЦК відмовляють дати довідку про відстрочку.

ЗСУ Україна мобілізація юрист фронт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:44 Ще одну дитину повернули з окупації на територію України

20:39 Сирський зустрівся з головкомом ЗС Литви Вайкшнорасом — відео

20:28 Мороз та ожеледиця — синоптики попередили про небезпеку завтра

20:24 Себальос після Динамо перейшов за солідну суму в клуб МЛС

20:19 Бійці 3-ї ОШБр знищили укриття ворога на Харківщині — відео

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

20:03 Костіна можуть призначити на дипломатичну посаду в ЄС, — ЗМІ

20:00 Мобілізація жінок в Україні — кого це стосується насамперед

20:00 Чи можуть роздавати повістки в лікарні

19:55 Україна постачатиме продовольство до Сирії, — Reuters

19:47 Після масованої атаки РФ Зеленський зателефонував главі Фінляндії

20:44 Ще одну дитину повернули з окупації на територію України

20:39 Сирський зустрівся з головкомом ЗС Литви Вайкшнорасом — відео

20:28 Мороз та ожеледиця — синоптики попередили про небезпеку завтра

20:24 Себальос після Динамо перейшов за солідну суму в клуб МЛС

20:19 Бійці 3-ї ОШБр знищили укриття ворога на Харківщині — відео

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

20:03 Костіна можуть призначити на дипломатичну посаду в ЄС, — ЗМІ

20:00 Мобілізація жінок в Україні — кого це стосується насамперед

20:00 Чи можуть роздавати повістки в лікарні

19:55 Україна постачатиме продовольство до Сирії, — Reuters

19:47 Після масованої атаки РФ Зеленський зателефонував главі Фінляндії

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям