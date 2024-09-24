Мобілізація 2024 — в Україні змінять правила для двох вікових категорій

Працівник ТЦК спілкується з чоловіком. Фото: Reuters

В Україні внесли корективи щодо мобілізації для осіб двох вікових категорій. Йдеться про заборону на призов військовозобов'язаних віком 18-25 років та зміни правил щодо мобілізації чоловіків віком 50-60 років.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко в ефірі "КИЇВ24".

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Нардеп завив, що в Україні не будуть брати на службу військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, а чоловіків 50-60 років можуть мобілізувати за окремим розпорядженням Генштабу ЗСУ.

"Я подавав законопроєкт, який мав виправити несправедливість. Бо зараз несправедлива ситуація, коли з категорії 18-25 років, можуть призивати тільки обмежено придатних. Тобто здорових не призивають, а обмежено придатних призивають. Це треба було зупинити. Тому я подав відповідний законопроєкт", — розповів Гончаренко.

Посадовець розповів, що законопроєкту вже пройшов розгляд у комітеті та перше читання. Планувалось, що Верховна Рада мала у вересні провести остаточне голосування, проте, у військових кулуарах ще не дійшли згоди щодо нього.

Втім, з Міноборони вже вдалося домовитись, що поки проєкт закону на розгляді, вийде наказ про заборону мобілізації людей віком від 18 до 25 років. Відповідні накази ТЦК отримали ще у понеділок, 23 вересня. Крім того, у Директиві є обмеження стосовно взяття на службу людей 50-60 років. ТЦК не зможуть виписати повістку на людину 55-річного віку.

"Там сказано, що мобілізація 50-60 років відбувається за окремим мобілізаційним розпорядженням Генштабу. Це окреме розпорядження на окреме прізвище. ТЦК тепер не може виписати повістку на людину 55 років, бо вона є у базі. Тепер це тільки, якщо у людини є унікальна спеціальність або вона хоче служити добровільно", — пояснив Гончаренко.

Нагадаємо, згідно із законодавством, існує граничний вік перебування на військовій службі, ознайомитись із ним можна у статті Новини.LIVE.

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