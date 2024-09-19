Мобілізація в Україні - до якого віку триває служба в армії

Військовий у віці. Ілюстративне фото: echokieva.com

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав Сил оборони. Водночас згідно із законодавством, існує граничний вік перебування на військовій службі.

До скількох років можуть мобілізувати в Україні, йдеться у частині першій статті 22 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

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Граничний вік для мобілізації

Граничний вік перебування на військовій службі в Україні встановлюється для:

військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 45 років;

військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 50 років;

військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 55 років;

військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;

військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів третього рангу), підполковників (капітанів другого рангу) — до 50 років, полковників (капітанів першого рангу) — до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду (рядовий, сержантський і старшинський склад, молодший та старший офіцерський склад) — до 60 років;

вищого офіцерського складу — до 65 років.

Водночас військові з високою професійною підготовкою та досвідом практичної роботи на займаній посаді, що на ВЛК були визнані придатними — на їхнє прохання можуть продовжити військову службу ще на п'ять років.

Призов військовозобов'язаних у запасі

Військовозобов’язані у запасі поділяються на першу та другу категорії:

до першої належать особи, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність;

до другої — особи, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.

Водночас громадини в запасі, які мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком: до 35 та до 60 років.

Також на розряди поділяються військовозобов’язані офіцерського складу. Перший розряд:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан третього рангу), підполковник (капітан другого рангу) — до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Таким чином чоловіки, які досягли 60 років, — не підлягають мобілізації, оскільки виключені з військового обліку. Але вони мають право за власним бажанням мобілізуватися, як добровольці.