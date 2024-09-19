Мобілізація в Україні - до якого віку триває служба в армії

Стало відомо, до скількох років в Україні можуть мобілізувати
В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав Сил оборони. Водночас згідно із законодавством, існує граничний вік перебування на військовій службі.
До скількох років можуть мобілізувати в Україні, йдеться у частині першій статті 22 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.
Граничний вік для мобілізації
Граничний вік перебування на військовій службі в Україні встановлюється для:
- військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 45 років;
- військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 50 років;
- військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 55 років;
- військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;
- військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів третього рангу), підполковників (капітанів другого рангу) — до 50 років, полковників (капітанів першого рангу) — до 55 років;
- для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;
- для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду (рядовий, сержантський і старшинський склад, молодший та старший офіцерський склад) — до 60 років;
- вищого офіцерського складу — до 65 років.
Водночас військові з високою професійною підготовкою та досвідом практичної роботи на займаній посаді, що на ВЛК були визнані придатними — на їхнє прохання можуть продовжити військову службу ще на п'ять років.
Призов військовозобов'язаних у запасі
Військовозобов’язані у запасі поділяються на першу та другу категорії:
- до першої належать особи, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність;
- до другої — особи, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або взагалі не проходили службу.
Водночас громадини в запасі, які мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком: до 35 та до 60 років.
Також на розряди поділяються військовозобов’язані офіцерського складу. Перший розряд:
- молодший офіцерський склад — до 45 років;
- старший офіцерський склад: майор (капітан третього рангу), підполковник (капітан другого рангу) — до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;
- вищий офіцерський склад — до 60 років.
Другий розряд:
- молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;
- вищий офіцерський склад — до 65 років.
Таким чином чоловіки, які досягли 60 років, — не підлягають мобілізації, оскільки виключені з військового обліку. Але вони мають право за власним бажанням мобілізуватися, як добровольці.
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