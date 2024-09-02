Стало відомо, чи можуть мобілізувати пенсіонерів та яка процедура звільнення

Військовий. Фото: Генштаб

В Україні в умовах воєнного стану проходить загальна мобілізація. Стало відомо, хто з пенсіонерів може бути мобілізований, а хто має право на звільнення від військової служби.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE у понеділок, 2 вересня.

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Мобілізація пенсіонерів

Мобілізаційний процес передбачає, що до складу Збройних сил України можуть бути призвані чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років. Це стосується як осіб, що перебувають у військовому резерві, так і тих, хто має попередній досвід служби. Однак для пенсіонерів передбачені певні винятки.

Пенсіонери, які мають право на звільнення від мобілізації

Особи, які досягли 60 років, зазвичай звільняються від мобілізації. Це стосується всіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком або через інвалідність.

Пенсіонери, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, також можуть бути звільнені від мобілізації. Це стосується осіб, які мають захворювання або травми, що роблять їх непридатними до військової служби. Підтвердженням є медична комісія.

Пенсіонери, які здійснюють постійний догляд за непрацездатними членами сім'ї, мають право на звільнення від мобілізації. Для цього необхідно надати відповідні документи, що підтверджують статус опікуна.

Існують і інші категорії пенсіонерів, що можуть отримати звільнення від мобілізації, зокрема, ті, хто має статус ветерана праці або особливі заслуги перед державою.

Процедура звільнення від мобілізації

Щоб офіційно отримати звільнення від мобілізації, пенсіонер має звернутися до військкомату з необхідними документами, зокрема:

пенсійним посвідченням;

медичними довідками, що підтверджують стан здоров'я;

документами, що підтверджують опікунство або інші підстави для звільнення.

Після подання документів, військкомат проводить їх перевірку та приймає рішення про звільнення або призов.

Отже, мобілізація під час воєнного стану стосується більшості військовозобов'язаних, але пенсіонери можуть бути звільнені від служби за наявності відповідних підстав.