Мобилизация 2024 — в Украине изменят правила для двух возрастов

Работник ТЦК общается с мужчиной. Фото: Reuters

В Украине внесли коррективы по мобилизации для лиц двух возрастных категорий. Речь идет о запрете на призыв военнообязанных в возрасте 18-25 лет и изменениях правил мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире "КИЕВ24".

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Нардеп завил, что в Украине не будут брать на службу военнообязанных от 18 до 25 лет, а мужчин 50-60 лет могут мобилизовать по отдельному распоряжению Генштаба ВСУ.

"Я подавал законопроект, который должен был исправить несправедливость. Потому что сейчас несправедливая ситуация, когда из категории 18-25 лет, могут призывать только ограниченно пригодных. То есть здоровых не призывают, а ограниченно пригодных призывают. Это нужно было остановить. Поэтому я подал соответствующий законопроект", — рассказал Гончаренко.

Чиновник рассказал, что законопроект уже прошел рассмотрение в комитете и первое чтение. Планировалось, что Верховная Рада должна была в сентябре провести окончательное голосование, однако, в военных кулуарах еще не пришли к согласию.

Впрочем, из Минобороны уже удалось договориться, что пока проект закона на рассмотрении выйдет приказ о запрете мобилизации людей в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующие приказы ТЦК получили в понедельник, 23 сентября. Кроме того, в Директиве есть ограничения по взятию на службу людей 50-60 лет. ТЦК не смогут выписать повестку на 55-летнего человека.

"Там сказано, что мобилизация 50-60 лет происходит по отдельному мобилизационному распоряжению Генштаба. Это отдельное распоряжение по отдельной фамилии. ТЦК теперь не может выписать повестку на человека 55 лет, потому что она есть в базе. Теперь это только, если у человека есть уникальная специальность или она хочет служить добровольно", — объяснил Гончаренко.

Напомним, согласно законодательству существует предельный возраст пребывания на военной службе, ознакомиться с ним можно в статье Новини.LIVE.

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