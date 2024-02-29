В Україні заговорили про зменшення мобілізаційного віку — що відомо

Працівники ТЦК перевіряють документи хлопця на вулиці. Ілюстративне фото: Daily.Lviv

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, який готуються ухвалити найближчим часом, призовний вік знизиться з 27 до 25 років. Однак деякі військові вважають, що необхідно зменшити його ще більше.

Зокрема, про це заявив бойовий медик медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Козятинський в ефірі Ранок.LIVE.

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Зменшення мобілізаційного віку в Україні

"Я радий, що нарешті планують зменшити мобілізаційний вік до 25 років. Це вже давно пора зробити і я б його зменшив ще більше — хоча б до 23 років", — сказав Козятинський.

Він вважає, що воювати мають не лише люди за 30 років, а й молодь також.

"Ми всі живемо в цій країні і ми всі маємо певні обов'язки перед цією країною", — пояснив медик.

Раніше генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що до ЗСУ варто мобілізувати молодих чоловіків. Військовий переконаний, що з людьми похилого віку виграти війну з РФ буде дуже складно.

А The New York Times писало, що зниження призовного віку в Україні дасть можливість відпочити військовим, які вже довгий час перебувають на фронті. Однак це може стати загрозою для її економіки.