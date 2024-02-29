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В Украине заговорили об уменьшении мобилизационного возраста — что известно

29 февраля 2024 18:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине заговорили об уменьшении мобилизационного возраста — что известно
Работники ТЦК проверяют документы молодого человека на улице. Иллюстративное фото: Daily.Lviv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Согласно новому законопроекту о мобилизации, который готовятся принять в ближайшее время, призывной возраст снизится с 27 до 25 лет. Однако некоторые военные считают, что необходимо снизить его еще больше.

В частности, об этом заявил боевой медик медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Козятинский в эфире Ранок.LIVE.

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"Я рад, что наконец-то планируют уменьшить мобилизационный возраст до 25 лет. Это уже давно пора сделать и я бы его уменьшил еще больше — хотя бы до 23 лет", — сказал Козятинский.

Он считает, что воевать должны не только люди за 30 лет, но и молодежь тоже.

"Мы все живем в этой стране, и мы все имеем определенные обязанности перед этой страной", — объяснил медик.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в ВСУ следует мобилизовать молодых мужчин. Военный убежден, что с пожилыми людьми выиграть войну с РФ будет очень сложно.

А The New York Times писало, что снижение призывного возраста в Украине позволит отдохнуть военным, которые уже долгое время находятся на фронте. Однако это может стать угрозой ее экономике.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине

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