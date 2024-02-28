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Зниження призовного віку в Україні може стати загрозою для її економіки, — NYT

28 лютого 2024 08:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зниження призовного віку в Україні може стати загрозою для її економіки, — NYT
Українські призовники. Ілюстративне фото: mil.in.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Зниження призовного віку в Україні дасть можливість відправити в бій "більш струнких і здорових солдатів" та відпочити військовим, які вже довгий час перебувають на фронті. Проте це може мати інші більш загрозливі наслідки. Зокрема зниження призовного віку може вплинути на економіку України та створить ризики для подальшої підтримки чисельності населення.

Про це повідомляє The New York Times.

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Видання акцентує, що зараз в Україні втричі більше чоловіків 40 років, ніж 20-річних, відповідно, якщо відправляти все більше чоловіків молодшого призовного віку на фронт, то це може вплинути на народжуваність та чисельність населення, враховуючи ймовірні втрати на війні.

"Як і в більшості колишніх радянських республік, в Україні мало 20-річних, тому що народжуваність різко впала під час глибокої економічної депресії 1990-х років. Через цей демографічний спад зараз в Україні втричі більше чоловіків у віці 40 років, ніж у віці 20 років", — йдеться у статті.

Це, своєю чергою, через десятки років може призвести до зменшення кількості чоловіків призовного і працездатного віку. А згодом наслідком цього стане ризик та загрози для безпеки і економіки країни.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що до ЗСУ варто мобілізувати молодих чоловіків. Військовий переконаний, що з людьми похилого віку виграти війну з РФ буде дуже складно.

Додамо, військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що навіть, якщо в Україні мобілізують 500 тис. чоловіків, які потрібні зараз на фронті, то їх однаково "нереально буде навчити і відправити воювати".

війна
Україна
вік
військовий призов
The New York Times
економіка
мобілізація
граничний вік

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