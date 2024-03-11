В Украине с мая могут измениться условия мобилизации — нардеп объяснил

Новобранцы ВСУ. Фото иллюстративное: Житомирский ОТЦК СП/Facebook

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что в Украине могут измениться условия мобилизации. По его словам, 45% всех правок было принято либо полностью, либо частично.

Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.

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Как отметил нардеп, каждая вторая правка, согласно

статистике, была принята. Он акцентировал, что 1226 правок учтены частично, 506 учтены полностью, а 244 приняты редакционно.

Он добавил, что среди авторов наибольшего количества правок Дмитрий Разумков, Игорь Фриз и Юрий Здебский. Также немало предложений принято от главы Комитета Александра Завитневича.

Железняк отметил, что с 11 марта Комитет должен подготовить окончательную таблицу. Далее в Раде рассмотрят правки на следующей пленарной неделе.

Сообщение Железняка. Источник: Telegram

"Далее Парламент рассмотрит правки на следующей пленарной неделе и примет закон в целом в 20-х числах марта. В лучшем случае закон подпишут и опубликуют в начале апреля. Далее месяц на вступление в силу, и поэтому он заработает где-то в начале мая", — пишет нардеп.

При этом он отметил, что это лишь предварительные прогнозы на случай возможных сбоев.

Напомним, заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

В то же время адвокат Александр Потешин рассказал, как будет работать норма закона об обязательном обновлении данных украинцев в ТЦК.