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В Україні внесли зміни до надання відстрочки від мобілізації

31 грудня 2024 20:12
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Україні ухвалили зміни щодо порядку надання відстрочки
Чоловіки в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: zhmerynka.city
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабінет міністрів України у вівторок, 31 грудня, змінив порядок надання відстрочки від мобілізації. Тепер вона буде продовжуватися автоматично через застосунок "Резерв+".

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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Нардеп пояснив, що, припустимо, чоловік має відстрочку з тої чи іншої підстави, але її дають до кінця дії воєнного стану — до 8 лютого. Далі після продовження треба було її знову оформлювати, що створювало незручності.

"Тепер ця відстрочка при продовженні воєнного стану та при продовженні загальної мобілізації буде продовжена автоматично", — зазначив Гончаренко.

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Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації та демобілізацію. 

Також в Україні дозволили бронювати священників від мобілізації. 

військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП резерв

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