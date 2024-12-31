В Украине приняли изменения относительно порядка предоставления отсрочки

В Украине внесли изменения по поводу отсрочки от мобилизации
Кабинет министров Украины во вторник, 31 декабря, изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации. Теперь она будет продлеваться автоматически через приложение "Резерв+".
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Предоставление отсрочки от мобилизации
Нардеп объяснил, что допустим человек имеет отсрочку по тому или иному основанию, но ее дают до конца действия военного положения — до 8 февраля. Далее после продления надо было ее снова оформлять, что создавало неудобства.
"Теперь эта отсрочка при продлении военного положения и при продлении общей мобилизации будет продлена автоматически", — отметил Гончаренко.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации и демобилизации.
Также в Украине разрешили бронировать священников от мобилизации.
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