В Украине приняли изменения относительно порядка предоставления отсрочки

Мужчины в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: zhmerynka.city

Кабинет министров Украины во вторник, 31 декабря, изменил порядок предоставления отсрочки от мобилизации. Теперь она будет продлеваться автоматически через приложение "Резерв+".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Предоставление отсрочки от мобилизации

Нардеп объяснил, что допустим человек имеет отсрочку по тому или иному основанию, но ее дают до конца действия военного положения — до 8 февраля. Далее после продления надо было ее снова оформлять, что создавало неудобства.

"Теперь эта отсрочка при продлении военного положения и при продлении общей мобилизации будет продлена автоматически", — отметил Гончаренко.

Скриншот поста Гончаренко

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации и демобилизации.

Также в Украине разрешили бронировать священников от мобилизации.