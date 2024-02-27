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В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

27 лютого 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як ТЦК може мобілізувати українців, які мають законне право на відстрочку
Повістку на відправку почали вручати всім. Фото: Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаний прибув до ТЦК та подав документи із заявою на відстрочку, папери не приймають та відправляють його на проходження ВЛК. Після чого змушують підписати повістку на відправку.

Про це адвокат Роман Сімутін розповів на своєму каналі в Telegram.

"Все більше зустрічаю рішень, де судді відмовляють у позовах щодо визнання протиправними дій ТЦК щодо мобілізації, навіть за наявності відстрочки. Це свідчить лише про одне: мобілізувати можуть кожного, а механізм судового захисту не спрацює, або ж спрацює за рік. Саме цими прогалинами й користується ТЦК", — зазначив Роман Сімутін.

Як це працює

Військовозобов'язаний подає до ТЦК документи із заявою на відстрочку. Папери не приймають та відправляють на проходження ВЛК. Після комісії громадянину вручають повістку на відправку з поясненням, що він не має права на відстрочку та вимагають підписатися на корінці повістки.

Після довгих умовлянь, хтось підказує підписати повістку та одразу подавати позов до суду про незаконну мобілізацію. Військовозобов'язаний ставить підпис і на нього одразу готують мобілізаційне розпорядження, зараховують наказом командира до військової частини і якщо він навіть подасть до суду, то справу, в кращому випадку, виграє мінімум за 6-8 місяців.

Що відбувається далі

"По-перше, мобілізаційне розпорядження — це акт індивідуальної дії й переважна більшість судів відхиляють позови. По-друге, наказ про зарахування до частини можуть скасувати, якщо у вас є підстава для звільнення відповідно до ст. 26 ЗУ "Про військову службу", наприклад, дружина з інвалідністю. Але якщо ви були студентом, то в суді програєте, бо в ст. 26 така підстава для звільнення відсутня. По-третє, підпис на повістці свідчить виключно про добровільність та виявлене бажання служити, адже особа не заявила протилежне і не надала суду документів, що підтверджують зворотне", — підкреслив адвокат.

Чи підписати повістку на відправку

Юрист радить підписувати таку повістку, але обов'язково з формулюванням: "Я не ухиляюся від мобілізації, позаяк відповідно до ст. 23 закону "Про мобілізацію" маю право на відстрочку у зв’язку з певною причиною (потрібно вказати). Підтверджувальні документи надав тоді-то, або відмовилися приймати такого-то числа". Як альтернатива можна вимагати виписати повістку на оновлення облікових даних.

"Це вже буде шах і мат ТЦК", — підсумував Роман Сімутін.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.

мобілізація
війна в Україні
відстрочка
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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