Как ТЦК может мобилизовать украинцев, имеющих законное право на отсрочку

Повестку на отправку начали вручать всем. Фото: Facebook

Военнообязанный прибыл в ТЦК и представил документы с заявлением на отсрочку, бумаги не принимают и отправляют его на прохождение ВВК. После чего вынуждают подписать повестку на отправку.

Об этом адвокат Роман Симутин рассказал на своем канале в Telegram.

"Все больше встречаю решений, где судьи отказывают в исках по признанию противоправными действий ТЦК относительно мобилизации, даже при наличии отсрочки. Это свидетельствует лишь об одном: мобилизовать могут каждого, а механизм судебной защиты не сработает, или сработает через год. Именно этими пробелами и пользуется ТЦК", — отметил Роман Симутин.

Как это работает

Военнообязанный представляет в ТЦК документы с заявлением на отсрочку. Бумаги не принимают и отправляют на прохождение ВВК. После комиссии гражданину вручают повестку на отправку с объяснением, что он не имеет права на отсрочку и требуют подписаться на корешке повестки.

После долгих уговоров кто-то подсказывает подписать повестку и сразу подавать иск в суд о незаконной мобилизации. Военнообязанный ставит подпись и на него сразу готовят мобилизационное распоряжение, приписывают приказом командира к военной части и даже если он подаст в суд, то дело, в лучшем случае, выиграет минимум за 6-8 месяцев.

Что происходит дальше

"Во-первых, мобилизационное распоряжение — это акт индивидуального действия и подавляющее большинство судов отклоняют иски. Во-вторых, приказ о зачислении в часть могут отменить, если у вас есть основание для увольнения в соответствии со ст. 26 ЗУ "О военной службе", например, жена с инвалидностью, но если вы были студентом, то в суде проигрываете, так как в статье 26 такое основание для увольнения отсутствует. В-третьих, подпись на повестке свидетельствует исключительно о добровольности и изъявленном желании служить, ведь лицо не заявило обратное и не предоставило суду документы, подтверждающие обратное", — подчеркнул адвокат.

Подписать ли повестку на отправку

Юрист советует подписывать такую повестку, но обязательно с формулировкой: "Я не уклоняюсь от мобилизации, поскольку согласно ст. 23 закона "О мобилизации" имею право на отсрочку в связи с определенной причиной (нужно указать). Подтверждающие документы предоставил. тогда-то, либо отказались принимать такого-то числа". В качестве альтернативы можно выписать повестку на обновление учетных данных.

"Это уже будет шах и мат ТЦК", — подытожил Роман Симутин.

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.