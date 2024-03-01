В нас всі від сержанта — військовий ЗСУ розповів про перспективи кар'єрного росту в армії

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступник командира 23-го окремого батальйону спеціального призначення Збройних сил України Дмитро Бутенко заявив, що обурений відмовками, які вигадують чоловіки, аби тільки не мобілізуватися. Він наголосив, що всьому навчить, аби тільки були охочі, до того ж далі військові просуваються за кар'єрою.

Про це Дмитро Бутенко розповів в інтерв'ю Радіо свобода, опублікованому в понеділок, 26 лютого.

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"Щодо тих людей, які бояться і намагаються знайти цьому виправдання, придумують, що їм потрібно більше зброї... Нещодавно хтось писав у соцмережах, що "американці зброю не дають, хтось ще зброю не дає, я в таку гру грати не згоден". Я не витримав, написав: "Ти приїжджай. Хочеш американську зброю? Я тобі дам. Хочеш гвинтівку американську? Javelin? Ти, головне, приїжджай, я тебе навчу", — зазначив військовий.

За його словами, той, хто бачив усе на власні очі, ніколи не погодиться на мир з Росією, оскільки розумітиме, що існує тільки один варіант — "ми або переможемо, або нас не буде".

Перспектива кар'єрного росту

Бутенко наголосив, що захисники, які добре себе показали, мають можливість кар'єрного росту й подальшого навчання.

"У нас практично всі молодші офіцери, командири взводів, командири рот, — це ті хлопці, які виросли від бійця, від сержанта до офіцера. У нас така практика: якщо боєць себе добре показує, призначаємо його сержантом, командиром відділення, заступником командира взводу, головним сержантом взводу, головним сержантом роти", — розповів військовий.

За його словами, якщо людина й далі старається, добре себе проявляє, має вищу освіту, її відправляють на курси й вона стає офіцером-командиром.

"Це та інші бійці бачать, що та людина, яка була разом з ними, стала офіцером. До нього і довіри більше", — додав Бутенко.

Рекрутинг в ЗСУ

Нагадаємо, що на думку військового ЗСУ Кирила Сазонова, ставку треба робити не на мобілізацію, а на рекрутинг. За його словами, рекрутинг до конкретних бригад є ефективнішим методом збільшення чисельності української армії.

Також ми писали, що наразі в Третій штурмовій окремій бригаді фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків.