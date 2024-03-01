Не мобілізація — військовий ЗСУ запропонував кращий спосіб поповнення армії

Військовий Збройних сил на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовий Збройних сил України Кирило Сазонов заявив, що, на його думку, ставку треба робити не на мобілізацію, а на рекрутинг. За його словами, рекрутинг до конкретних бригад є ефективнішим методом збільшення чисельності української армії.

Про це Кирило Сазонов розповів в ефірі телеканалу "Київ24".

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Перевага рекрутингу перед мобілізацією

"Мені здається, все ж ставку маємо робити не на мобілізацію, а на добровольців, на рекрутинг, щоб люди йшли до бригади", — зазначив військовий.

За його словами, є військові утворення, зокрема "Азов", 3-тя штурмова бригада, "Кракен" ГУР, які практикують такий метод.

"Рекрутинг працює, добровольці йдуть, але люди хочуть іти до конкретної бригади, в яку вони вірять, знають, як вона працює, і на зрозумілу посаду. Бо гарний дронщик — це не обов’язково гарний піхотинець. І гарний технік, гарний водій танка — це теж треба брати саме на цю специфіку", — пояснив Сазонов.

Він наголосив, що потрібно працювати саме за цим шляхом.

"Я знаю багатьох людей, які не хочуть іти до ТЦК, а хочуть іти до конкретних бригад добровільно", — додав захисник.

Рекрутинг до ЗСУ

Нагадаємо, що бойовий медик Дмитро Козятинський розповів, чи може рекрутинг замінити мобілізацію.

Також ми писали, що на думку військової Збройних сил Оксани "Ксени" Рубаняк, рекрутингова форма мобілізації є найефективнішою, адже тоді до лав армії приходять мотивовані бійці. За її словами, завдяки такій формі є можливість самостійно обирати військову спеціальність.