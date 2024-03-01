У нас все от сержанта — военный ВСУ рассказал о перспективах карьерного роста в армии

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заместитель командира 23-го отдельного батальона специального назначения Вооруженных сил Украины Дмитрий Бутенко заявил, что возмущен отговорками, которые придумывают мужчины, лишь бы не мобилизоваться. Он подчеркнул, что всему научит, чтобы только были желающие, да и дальше военные продвигаются за карьерой.

Об этом Дмитрий Бутенко рассказал в интервью Радио Свобода, опубликованном в понедельник, 26 февраля.

Читайте также:

Потребность в защите

"О тех людей, которые боятся и пытаются найти этому оправдание, придумывают, что им нужно больше оружия... Недавно кто-то писал в соцсетях, что "американцы оружие не дают, кто-то еще оружие не дает, я в такую игру играть не согласен". Я не выдержал, написал: "Ты приезжай. Хочешь американское оружие? Я дам тебе. Хочешь американскую винтовку? Javelin? Ты, главное, приезжай, я тебя научу", — отметил военный.

По его словам, тот, кто видел все своими глазами, никогда не согласится на мир с Россией, поскольку будет понимать, что существует только один вариант — "мы либо победим, либо нас не будет".

Перспектива карьерного роста

Бутенко подчеркнул, что хорошо показавшие себя защитники имеют возможность карьерного роста и дальнейшего обучения.

"У нас практически все младшие офицеры, командиры взводов, командиры рот, — это выросшие от бойца ребята, от сержанта до офицера. У нас такая практика: если боец себя хорошо показывает, назначаем его сержантом, командиром отделения, заместителем командира взвода, главным сержантом взвода, главным сержантом роты", — рассказал военный.

По его словам, если человек продолжает стараться, хорошо себя проявляет, имеет высшее образование, его отправляют на курсы и он становится офицером-командиром.

"Это и другие бойцы видят, что тот человек, который был вместе с ними, стал офицером. К нему и доверия больше", – добавил Бутенко.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, что, по мнению военного ВСУ Кирилла Сазонова, ставку нужно делать не на мобилизацию, а на рекрутинг. По его словам, рекрутинг в конкретные бригады является более эффективным методом увеличения численности украинской армии.

Также мы писали, что в третьей штурмовой отдельной бригаде фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.