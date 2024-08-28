В Міноборони розповіли, як дізнатися Армія ID вашого командира

В Міноборони пояснили, що таке Армія ID та як ним користуватися
Армія ID — це індивідуальний ідентифікаційний номер військовослужбовця, який присвоюється в системі Армія+. Він використовується для подання та обробки електронних рапортів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у середу, 28 серпня.
Як дізнатися Армія ID вашого командира?
Якщо вам потрібно отримати Армія ID вашого командира, зверніться до нього з відповідним запитом. Командир зобов’язаний надати вам цю інформацію. Після отримання номера ви можете зберегти його в системі Армія+ для полегшення подальшого доступу.
Якщо ви самі командир, обов’язково повідомте свій Армія ID підлеглим, щоб вони могли подати електронний рапорт.
Що робити, якщо командир не надає свій ID?
Якщо ваш командир відмовляється надавати свій Армія ID, це може бути розцінено як порушення внутрішніх правил. Згідно з пунктом 4 розділу IV Порядку організації роботи з рапортами, затвердженого наказом Міноборони №531 від 06.08.2024, кожен командир зобов’язаний повідомляти свій ID підлеглим. У разі відмови командира ви можете звернутися на сторінку підтримки Армія+ для вирішення цього питання.
Як подати рапорт, якщо ви підпорядковані командиру частини?
Якщо ви підпорядковані командиру військової частини, рапорт потрібно відправити на Армія ID СЕДО частини. Цю інформацію можна отримати у відділі діловодства.
Правове регулювання Армія+
Робота веб-порталу Армія+ регулюється спеціальним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №879 від 30.07.2024. Крім того, процес подання та обробки електронних рапортів регламентується Порядком організації роботи з рапортами, затвердженим наказом Міноборони №531 від 06.08.2024.
Як розпочати використання Армія+ у вашій частині?
Військові підрозділи тепер можуть застосовувати систему Армія+ для впровадження електронного документообігу. У разі виникнення складнощів із налаштуванням або використанням цієї системи, відділ діловодства має можливість заповнити спеціальну форму на офіційному сайті: aplus.mod.gov.ua.
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