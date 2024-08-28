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В Міноборони пояснили, що таке Армія ID та як ним користуватися

28 серпня 2024 17:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Міноборони розповіли, як дізнатися Армія ID вашого командира
Військовий користується телефоном. Фото: АрміяInform
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Армія ID — це індивідуальний ідентифікаційний номер військовослужбовця, який присвоюється в системі Армія+. Він використовується для подання та обробки електронних рапортів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у середу, 28 серпня.

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Що таке Армія ID. Фото: інфографіка Міноборони
Що таке Армія ID. Фото: інфографіка Міноборони

Як дізнатися Армія ID вашого командира?

Якщо вам потрібно отримати Армія ID вашого командира, зверніться до нього з відповідним запитом. Командир зобов’язаний надати вам цю інформацію. Після отримання номера ви можете зберегти його в системі Армія+ для полегшення подальшого доступу.

Якщо ви самі командир, обов’язково повідомте свій Армія ID підлеглим, щоб вони могли подати електронний рапорт.

Я не знаю ID свого командира. Фото: інфографіка Міноборони
Я не знаю ID свого командира. Фото: інфографіка Міноборони

Що робити, якщо командир не надає свій ID?

Якщо ваш командир відмовляється надавати свій Армія ID, це може бути розцінено як порушення внутрішніх правил. Згідно з пунктом 4 розділу IV Порядку організації роботи з рапортами, затвердженого наказом Міноборони №531 від 06.08.2024, кожен командир зобов’язаний повідомляти свій ID підлеглим. У разі відмови командира ви можете звернутися на сторінку підтримки Армія+ для вирішення цього питання.

Командир не передає свій ID, що робити. Фото: інфографіка Міноборони
Командир не передає свій ID, що робити. Фото: інфографіка Міноборони

Як подати рапорт, якщо ви підпорядковані командиру частини?

Якщо ви підпорядковані командиру військової частини, рапорт потрібно відправити на Армія ID СЕДО частини. Цю інформацію можна отримати у відділі діловодства.

Я безпосередньо підпорядкований командиру частини. На який ID відправляти рапорт. Фото: інфографіка Міноборони
Я безпосередньо підпорядкований командиру частини. На який ID відправляти рапорт. Фото: інфографіка Міноборони

Правове регулювання Армія+

Робота веб-порталу Армія+ регулюється спеціальним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №879 від 30.07.2024. Крім того, процес подання та обробки електронних рапортів регламентується Порядком організації роботи з рапортами, затвердженим наказом Міноборони №531 від 06.08.2024.

Як регулюється Армія+. Фото: інфографіка Міноборони
Як регулюється Армія+. Фото: інфографіка Міноборони

Як розпочати використання Армія+ у вашій частині?

Військові підрозділи тепер можуть застосовувати систему Армія+ для впровадження електронного документообігу. У разі виникнення складнощів із налаштуванням або використанням цієї системи, відділ діловодства має можливість заповнити спеціальну форму на офіційному сайті: aplus.mod.gov.ua.

Як моїй частині почати використовувати Армія+. Фото: інфографіка Міноборони
Як моїй частині почати використовувати Армія+. Фото: інфографіка Міноборони

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