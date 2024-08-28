Сухпайки для військових — у Міноборони заявили про зміни

Український військовий із сухпайком. Фото: АрміяInform

У Міністерстві оборони України оголосили про зміну підходу до формування сухпайків військових. Врахують релігійні, медичні та етичні потреби захисників.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 28 серпня.

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У межах ініціативи міністерство планує розширити асортимент сухпайків. Це дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

У Міноборони зазначили, що нові сухпайки стануть доступними з грудня 2024 року.

"Ми прагнемо створити умови, в яких кожен захисник України почуватиметься комфортно і впевнено. Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця", — каже заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.