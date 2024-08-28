В Минобороны рассказали, как узнать Армия ID вашего командира

Военный пользуется телефоном. Фото: АрмияInform

Армия ID — это индивидуальный идентификационный номер военнослужащего, который присваивается в системе Армия+. Он используется для подачи и обработки электронных рапортов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 28 августа.

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Что такое Армия ID. Фото: инфографика Минобороны

Как узнать Армия ID вашего командира?

Если вам нужно получить Армию ID вашего командира, обратитесь к нему с соответствующим запросом. Командир обязан предоставить вам эту информацию. После получения номера вы можете сохранить его в системе Армия+ для облегчения дальнейшего доступа.

Если вы сами командир, обязательно сообщите свой Армия ID подчиненным, чтобы они могли подать электронный рапорт.

Я не знаю ID своего командира. Фото: инфографика Минобороны

Что делать, если командир не предоставляет ID?

Если ваш командир отказывается предоставлять свой Армия ID, это может быть расценено как нарушение внутренних правил. Согласно пункту 4 раздела IV Порядка организации работы с рапортами, утвержденного приказом Минобороны №531 от 06.08.2024, каждый командир обязан сообщать свой ID подчиненным. В случае отказа командира, вы можете обратиться на страницу поддержки Армия+ для решения этого вопроса.

Командир не передает свой ID, что делать. Фото: инфографика Минобороны

Как подать рапорт, если вы подчинены командиру части?

Если вы подчинены командиру воинской части, рапорт нужно отправить на Армия ID СЕДО части. Эту информацию можно получить в отделе делопроизводства.

Я непосредственно подчинен командиру части. На какой ID отправлять рапорт. Фото: инфографика Минобороны

Правовое регулирование Армия+

Работа веб-портала "Армия+" регулируется специальным Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №879 от 30.07.2024. Кроме того, процесс представления и обработки электронных рапортов регламентируется Порядком организации работы по рапортам, утвержденным приказом Минобороны №531 от 06.08.2024.

Как регулируется Армия+. Фото: инфографика Минобороны

Как начать использование Армия+ в вашей части?

Военные подразделения теперь могут применять систему Армия+ для внедрения электронного документооборота. В случае возникновения сложностей с настройкой или использованием этой системы отдел делопроизводства имеет возможность заполнить специальную форму на официальном сайте: aplus.mod.gov.ua.