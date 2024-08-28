В Минобороны рассказали, как узнать Армия ID вашего командира

В Минобороны объяснили, что такое Армия ID и как им пользоваться
Армия ID — это индивидуальный идентификационный номер военнослужащего, который присваивается в системе Армия+. Он используется для подачи и обработки электронных рапортов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 28 августа.
Как узнать Армия ID вашего командира?
Если вам нужно получить Армию ID вашего командира, обратитесь к нему с соответствующим запросом. Командир обязан предоставить вам эту информацию. После получения номера вы можете сохранить его в системе Армия+ для облегчения дальнейшего доступа.
Если вы сами командир, обязательно сообщите свой Армия ID подчиненным, чтобы они могли подать электронный рапорт.
Что делать, если командир не предоставляет ID?
Если ваш командир отказывается предоставлять свой Армия ID, это может быть расценено как нарушение внутренних правил. Согласно пункту 4 раздела IV Порядка организации работы с рапортами, утвержденного приказом Минобороны №531 от 06.08.2024, каждый командир обязан сообщать свой ID подчиненным. В случае отказа командира, вы можете обратиться на страницу поддержки Армия+ для решения этого вопроса.
Как подать рапорт, если вы подчинены командиру части?
Если вы подчинены командиру воинской части, рапорт нужно отправить на Армия ID СЕДО части. Эту информацию можно получить в отделе делопроизводства.
Правовое регулирование Армия+
Работа веб-портала "Армия+" регулируется специальным Положением, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №879 от 30.07.2024. Кроме того, процесс представления и обработки электронных рапортов регламентируется Порядком организации работы по рапортам, утвержденным приказом Минобороны №531 от 06.08.2024.
Как начать использование Армия+ в вашей части?
Военные подразделения теперь могут применять систему Армия+ для внедрения электронного документооборота. В случае возникновения сложностей с настройкой или использованием этой системы отдел делопроизводства имеет возможность заполнить специальную форму на официальном сайте: aplus.mod.gov.ua.
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