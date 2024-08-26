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У Міноборони назвали рапорти, які є найпопулярнішими у додатку Армія+

26 серпня 2024 21:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Які рапорти доступні військовим у додатку Армія+
Заступниця Міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У новому додатку для військовослужбовців "Армія+" доступно 11 видів рапортів, які зібрані в чотири групи. Вони найбільш сенситивні.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в інтерв'ю Армія Інформ.

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За словами Черногоренко, рапорти це найбільш очікувана функція для військовослужбовців.

"Наразі доступно 11 видів рапортів, вони зібрані в чотири групи", — сказала вона.

Перелік рапортів можна структурувати наступним чином:

  • три типи рапорту на відпустку
  • три рапорти на лікування, військово-лікарською комісію, МСЕК, три рапорти на отримання направлення лікування на ВЛК, МСЕК
  • рапорт на отримання матеріальної допомоги, рапорт на отримання одноразової допомоги

У Міноборони зазначають, що обрали ці типи рапортів не просто так. 

"Вони найбільш сенситивні, бо тут військовослужбовець звертається саме за отриманням певних обов’язків зі сторони держави. І вони — найбільш масові. Ці рапорти можна заповнити і подати за кілька хвилин", — підкреслила Черногоренко.

Вона наголосила, що електронні рапорти не загубляться, військовослужбовець може відстежувати статус рапорта, а командир має аргументувати своє рішення в разі відмови.

"Тоді, коли військовослужбовець отримає зворотний зв’язок, він зрозуміє, як йому діяти. Електронний рапорт надасть можливість принести в українську армію культуру пояснювати, чому командир робить відмову. Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку", — пояснила представниця Міноборони.

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