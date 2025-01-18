Військова підготовка для студентів — що буде з тими, хто провалить іспит

Чоловік проходить базову військову підготовку. Фото: 118-та окрема механізована бригада

З вересня 2025 року всі студенти в Україні повинні будуть пройти базову військову підготовку. Тих, хто відмовиться або ж не складе іспит, можуть відрахувати з вищого навчального закладу.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник у суботу, 18 січня.

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Що буде, якщо не пройти БЗВП

Як зазначив Мельник, наразі в Україні готують інструкторів, які будуть навчати студентів. До цього процесу також залучать ветеранів, які є непридатними до військової служби, але які мають бойовий досвід та можуть правильно навчити молодь.

"Хочу підкреслити, що вона (БЗВП. — Ред.) є обов'язковою для всіх. Якщо студенти за якимись принципами не можуть скласти іспит чи склали його незадовільно, якщо вони відмовляються приймати військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах", — зазначив Мельник.

Він також додав, що кожен українець повинен опанувати військове навчання. В умовах, коли в країні триває повномасштабна війна, це обов'язково, переконаний заступник міністра оборони.

"Курс передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. Перш за все — психологічна підготовка, а також розвідувальна, тактична, вогнева, бойове застосування і виживання воїнів. Тобто дуже багато комплексних предметів, яких повинні навчати наших студентів і громадян України", — повідомив Мельник.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12076 про зміни до Закону "Про військовий обов'язок і службу". Він регулює проходження БЗПВ, а також взяття на облік жінок, які пройдуть таке навчання.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про військовий обов'язок і військову службу". Навчати студентів військової справи почнуть вже з вересня цього року.