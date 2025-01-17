Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Базова військова підготовка студентів — як це буде відбуватись arrow

Базова військова підготовка студентів — як це буде відбуватись

17 січня 2025 13:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Базова військова підготовка студентів — як це буде відбуватись у 2025 році
Військовий зі зброєю. Фото: 118 окрема механізована бригада
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

З вересня 2025 року у вищих навчальних закладах освіти стартує навчання з базової загальновійськової підготовки, яка триватиме 300 академічних годин. Її повинні будуть пройти студенти.

Про це повідомило Міністерство оборони України у п'ятницю, 17 січня.

Читайте також:

Як буде відбуватись навчання

Як зазначили в Міноборони, студентів будуть проходити тактичну, розвідувальну та психологічну підготовки, крім того, вивчатимуть основи домедичної допомоги та військової дисципліни. Також студенти будуть опановувати навички поводження зі зброєю. Базова загальновійськова підготовка буде складатись з двох частин:

  • ⁠теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти;
  • ⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.
Як буде проходити БЗВП в університетах
Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

"Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", — зазначив Сергій Мельник.

Після того, як студенти пройдуть БЗВП, вони складатимуть військову присягу. Також ті, хто пройде навчання, отримають військо-облікову спеціальність.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12076 про зміни до Закону "Про військовий обов'язок і службу". Він визначає, як буде відбуватись проходження базової загальновійськової підготовки.

В Україні скасували строкову службу, натомість запровадили базову загальну військову підготовку. Однак студентам перших курсів у вересні 2025 року не потрібно буде проходити БЗВП. 

військові навчання студенти навчання військова підготовка БЗВП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:58 Nintendo анонсувала Switch 2 — якою буде ціна та дата виходу

15:56 Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію

15:56 Деяких ФОПів чекають штрафи — як треба розраховувати клієнтів

15:39 Одеська фірма відсудила в ОВА статус критичної інфраструктури

15:35 Ідеально для прогулянок — якою буде погода у Києві завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:26 Загинув у бою з окупантом — Зеленський вручив нагороду мамі Героя

15:06 В Італії арештували елітну яхту посадовця Фонду держмайна України

15:00 У мережі показали Samsung Galaxy S25 Slim з новим дизайном — фото

14:57 Вкрав 9 млн на китайському взутті — в Одесі затримали бізнесмена

14:55 В Україні можуть підвищити зарплати поліцейським, але не всім

15:58 Nintendo анонсувала Switch 2 — якою буде ціна та дата виходу

15:56 Дуда закликав Зеленського не втручатись у виборчу кампанію

15:56 Деяких ФОПів чекають штрафи — як треба розраховувати клієнтів

15:39 Одеська фірма відсудила в ОВА статус критичної інфраструктури

15:35 Ідеально для прогулянок — якою буде погода у Києві завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:26 Загинув у бою з окупантом — Зеленський вручив нагороду мамі Героя

15:06 В Італії арештували елітну яхту посадовця Фонду держмайна України

15:00 У мережі показали Samsung Galaxy S25 Slim з новим дизайном — фото

14:57 Вкрав 9 млн на китайському взутті — в Одесі затримали бізнесмена

14:55 В Україні можуть підвищити зарплати поліцейським, але не всім

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим