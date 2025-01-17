Військовий зі зброєю. Фото: 118 окрема механізована бригада

З вересня 2025 року у вищих навчальних закладах освіти стартує навчання з базової загальновійськової підготовки, яка триватиме 300 академічних годин. Її повинні будуть пройти студенти.

Про це повідомило Міністерство оборони України у п'ятницю, 17 січня.

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Як буде відбуватись навчання

Як зазначили в Міноборони, студентів будуть проходити тактичну, розвідувальну та психологічну підготовки, крім того, вивчатимуть основи домедичної допомоги та військової дисципліни. Також студенти будуть опановувати навички поводження зі зброєю. Базова загальновійськова підготовка буде складатись з двох частин:

⁠теоретичний курс — 90 академічних годин, які студенти проходитимуть у своїх закладах освіти;

⁠практичний курс — 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

"Теорію мають пройти всі студенти — і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду", — зазначив Сергій Мельник.

Після того, як студенти пройдуть БЗВП, вони складатимуть військову присягу. Також ті, хто пройде навчання, отримають військо-облікову спеціальність.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12076 про зміни до Закону "Про військовий обов'язок і службу". Він визначає, як буде відбуватись проходження базової загальновійськової підготовки.

В Україні скасували строкову службу, натомість запровадили базову загальну військову підготовку. Однак студентам перших курсів у вересні 2025 року не потрібно буде проходити БЗВП.