Военная подготовка для студентов — что будет с теми, кто провалит экзамен

Мужчина проходит базовую военную подготовку. Фото: 118-я отдельная механизированная бригада

С сентября 2025 года все студенты в Украине должны будут пройти базовую военную подготовку. Тех, кто откажется или же не сдаст экзамен, могут отчислить из высшего учебного заведения.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник в субботу, 18 января.

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Как отметил Мельник, сейчас в Украине готовят инструкторов, которые будут обучать студентов. К этому процессу также привлекут ветеранов, которые являются непригодными к военной службе, но которые имеют боевой опыт и могут правильно научить молодежь.

"Хочу подчеркнуть, что она (БОВП. — Ред.) является обязательной для всех. Если студенты по каким-то принципам не могут сдать экзамен или сдали его неудовлетворительно, если они отказываются принимать военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — отметил Мельник.

Он также добавил, что каждый украинец должен овладеть военным обучением. В условиях, когда в стране продолжается полномасштабная война, это обязательно, убежден заместитель министра обороны.

"Курс предусматривает очень много дисциплин по военной подготовке. Прежде всего — психологическая подготовка, а также разведывательная, тактическая, огневая, боевое применение и выживание воинов. То есть очень много комплексных предметов, которым должны обучать наших студентов и граждан Украины", — сообщил Мельник.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №12076 об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе". Он регулирует прохождение БЗПВ, а также взятие на учет женщин, которые пройдут такое обучение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О воинской обязанности и военной службе". Обучать студентов военному делу начнут уже с сентября этого года.