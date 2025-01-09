Закон про БЗВП — Рада в цілому підтримала законопроєкт

Проходження базової військової підготовки. Фото: 21 окрема механізована бригада

Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроєкт №12076 про зміни до Закону "Про військовий обов'язок і службу". Він, серед іншого, регулює взяття на облік жінок, які пройдуть БЗВП.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram у четвер, 9 січня.

Читайте також:

Чи доведеться жінкам ставати на військовий облік призовників

Як зазначив Железняк, Рада проголосувала за законопроєкт, що стосується медичного обліку під час підготовки призовників. Його підтримали 298 народних депутатів.

"Тут пройшла важлива правка: жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", — наголосив Железняк.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в українських вищих навчальних закладах з'явиться базова загальновійськова підготовка як окрема навчальна дисципліна.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підготовка новобранців до участі в бойових діях має тривати два місяці.