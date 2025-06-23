Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам СПГ

Військовий із СПГ. Фото ілюстративне: sprotyvg7.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які відповідатимуть за використання та обслуговування зброї. Йдеться про операторів станкового протитанкового гранатомета (СПГ).

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 14 червня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки оператора СПГ у бригаді "Азов"

Оператор СПГ має підтримувати зброю в бойовій готовності й належному технічному стані, обслуговувати її, розраховувати траєкторію і встановлювати необхідні параметри для досягнення точності та ефективності стрільби. Також серед обов'язків такого бійця:

засвоєння матеріалу з вивчення зброї;

робота у бойових розрахунках;

виконання завдань, які пов'язані із захистом Батьківщини.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років, які придатні до служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями, готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу. Військові мають бути готовими до роботи як на відстані, зокрема на полігоні та в пункті постійної дислокації частини, так і в польових умовах. Щомісячна зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень залежно від того, де оператор СПГ служитиме та які завдання виконуватиме.

Перед вступом на посаду фахівець пройде навчання. Серед переваг служби в "Азові" якісна базова військова підготовка та перспектива кар'єрного росту. Амуніцію та обладнання купувати не треба — ними бійців забезпечує бригада.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує CMR-інтеграторів. На службу за мобілізацією або за контрактом запрошують людей, які вміють налаштовувати CMR-системи.

Також у бригаді потрібні головні бухгалтери. На таку посаду можуть претендувати фахівці з вищою освітою, які знають податкове законодавство України.